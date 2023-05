Si deseas poder hacer una visita a un monumento eclesiástico que te deje sin palabras, no hace falta que salgas de España. De hecho en nuestro país contamos con grandes iglesias y catedrales que son además de las más fotografiadas no sólo por visitantes locales, sino también turistas de otros países. Por ello, no puedes perderte la que es la joya desconocida de España: una catedral como Notre Dame sin salir de nuestro país.

La catedral de España que es una auténtica joya

La catedral de España que es una joya y que no te puedes perder, es la catedral de León cuyo nombre es el de Catedral de Santa María de Regla, pero se conoce popularmente como la Pulchra Leonina (Bella Leonesa).

Historia

La Catedral de León es el buque insignia de esta pequeña ciudad española, ubicada en el centro histórico de León y con la que vas a sentir que retrocedes en el tiempo.

Llamada de Santa María de Regla por la Virgen María, es uno de los tesoros del arte universal. Su construcción data del siglo XIII, sobre los restos de una iglesia románica anterior, pero se necesitaron casi doscientos años para verlo completo en toda su belleza. Inspirada en las grandes catedrales góticas francesas, la «Pulchra leonina» , llamada así por su majestuosa fragilidad, no ha sufrido cambios significativos a lo largo del tiempo. De hecho, se aprecia una cierta continuidad arquitectónica.

El exterior de la catedral de León

Lo que inmediatamente llama la atención de los visitantes es la fachada con las dos poderosas torres, una más alta que la otra, y el gran rosetón central . Debajo, sin embargo, hay tres hermosos portales . Los dos laterales están dedicados a San Francesco y San Giovanni mientras que el central a Nuestra Señora Blanca.

El interior de la catedral de León

El interior de la Catedral de León es tan imponente que te deja sin palabras. Los altos muros de piedra se intercalan con unos 1800 metros cuadrados de vidrieras que dejan pasar los rayos del sol que parecen dar vida a todas las estatuas que hay en su interior. Estos grandes ventanales, realizados desde la Edad Media hasta años más recientes, representan escenas del Antiguo Testamento.

La zona del coro, con sus bancos de nogal tallado, data del siglo XV y es una de las más antiguas de España. También es interesante el Retablo que representa la vida de San Froilán, patrón de la diócesis de León. Desde el pasillo izquierdo, entonces, puedes salir al patio de la catedral . El claustro tallado en piedra es una verdadera obra maestra, con impresionantes vistas de detalles nunca antes vistos del edificio. Además, puedes encontrar también un pequeño museo que alberga hallazgos antiguos y te permite aprender más sobre su historia.

Horario

Enero a abril y de octubre a diciembre , de lunes a sábado de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, los domingos de 09:30 a 14:00 horas.

, de lunes a sábado de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, los domingos de 09:30 a 14:00 horas. Mayo a septiembre, de lunes a viernes de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00, los sábados de 09:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 y los domingos de 09:30 a 11:00 y de 14:00 a 20:00 horas.

Precio