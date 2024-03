Ir a Marte sin salir de la Tierra ya es posible: el anuncio de la NASA que va a cambiar tu vida

Durante años, la ciencia ha explorado el concepto de colonizar Marte. Ahora, la NASA ha puesto en marcha un proyecto revolucionario para avanzar hacia ese objetivo. Aunque aún no se conocen los detalles sobre cuándo o cómo ocurrirá exactamente, está claro que la agencia espacial está preparándose seriamente para ese momento.

Recientemente, la NASA ha revelado que está buscando voluntarios para participar en su segunda misión simulada a Marte, que se llevará a cabo durante un año y comenzará en la primavera de 2025. Los cuatro miembros de la tripulación seleccionada vivirán y trabajarán en un hábitat impreso en 3D de 158 metros cuadrados ubicado en Houston, Texas.

La NASA tiene planeadas tres misiones CHAPEA en total. La primera se lanzó en junio del año pasado, con una tripulación que incluía a la científica investigadora Kelly Haston, el ingeniero estructural Ross Brockwell, el médico de urgencias Nathan Jones y la microbióloga Anca Selariu. Después de 378 días de aislamiento, estos astronautas verán la luz nuevamente en julio de este año.

La segunda misión está programada para la primavera de 2025, y la NASA acaba de abrir un formulario para reclutar voluntarios. Aunque el plazo para presentarse voluntario termina el 2 de abril, el proceso de selección llevará tiempo y se espera que se complete a principios del próximo año.

El objetivo principal de esta iniciativa es evaluar los desafíos que los astronautas podrían enfrentar en misiones futuras a Marte y analizar los efectos psicológicos de una convivencia prolongada en una base marciana. Este proyecto desempeña un papel fundamental en la comprensión y preparación adecuada para los desafíos de la exploración espacial de larga duración.

Conocido como Mars Dune Alpha, este completo apartamento brinda a los tripulantes dormitorios privados, una cocina totalmente equipada y dos baños. Además, ofrece un área de trabajo, un espacio recreativo y un pequeño patio con arena roja diseñado para simular caminatas por la superficie marciana y llevar a cabo tareas de mantenimiento, junto con la operación de una serie de robots.

Requisitos

La participación en estas misiones está reservada exclusivamente para ciudadanos estadounidenses, con edades comprendidas entre los 30 y los 55 años. Se requiere un estado de salud óptimo y que no sean fumadores. Además, es imprescindible tener un dominio del inglés para una comunicación fluida tanto con los compañeros de tripulación como con el centro de control de la misión. La motivación es un factor clave para ser seleccionado.

El proceso de selección se basará en los rigurosos criterios utilizados por la NASA en la selección de astronautas. Se dará prioridad a los candidatos con un máter en áreas STEM, como ingeniería, matemáticas, biología, física o informática. También se considerarán pilotos con al menos 1.000 horas de experiencia. Los participantes seleccionados recibirán una remuneración por su contribución a la misión.

Would you like to live on Mars? You can help us move humanity toward that goal by participating in a simulated, year-long Mars surface mission at @NASA_Johnson.

Learn how you—yes, you—can apply: https://t.co/DbK0dV7FnT pic.twitter.com/CWdIUUjuVf

— NASA (@NASA) February 16, 2024