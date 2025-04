El insecto que está provocando el caos en todo el país: «No hay un mes…»

Está provocando el caos en todo el país, este insecto que se ha convertido en toda una amenaza para el territorio. Sin duda alguna estamos a merced de una naturaleza que puede acabar siendo la que nos haga la vida imposible, de tal forma que debemos estar preparados para lo peor. Son tiempos de estar pendientes de cada nueva alerta que puede surgir y que nos afectará en mayor o menor medida. Tendremos que estar muy pendientes de lo que nos dicen los expertos que puede afectarnos.

En este país de Europa todos los meses llaman llorando a los expertos en plagas que intentan acabar de una vez por todas con este pequeño animal. Un insecto que está causando estragos y que realmente puede ser el que marque un riesgo mayor a sufrir las consecuencias de un ser, que parecería inofensivo, pero no lo es, sino todo lo contrario.

Tal y como nos explican los expertos de Higiene Ambiental: «Los comúnmente llamados pececillos de plata o lepismas son pequeños artrópodos que se alimentan principalmente de materiales a base de celulosa. Las especies sinantrópicas no suelen considerarse una plaga real en los hogares, sino animales molestos o desagradables. Sin embargo, si que se consideran plagas en interiores de instituciones como archivos, museos o galerías, dada su capacidad para dañar objetos de papel, libros, fotografías o tapices, y por ello se incluyen dentro de los programas de monitorización y control integrado de plagas de este tipo de entidades. Entre las especies mayormente relacionadas con la actividad humana en interiores de Europa Central están el pececillo de plata común Lepisma saccharinum y Thermobia domestica, así como las especies recientemente introducidas Ctenolepisma longicaudatum y Ctenolepisma calvum. Esta última especie se ha extendido en los últimos años por Europa y su presencia se ha reportado, entre otros, en museos de Austria y Alemania. Sin embargo, se trata de una especie poco conocida y puede confundirse con otras especies de lepismas».

Siguiendo con la misma explicación: «Un estudio publicado en Insects y liderado por investigadores austríacos y alemanes aporta información sobre su presencia en Europa y su potencial para actuar como una nueva plaga de museos en Europa Central, y presenta una clave para facilitar su identificación. Descrita por primera vez en Sri Lanka (Ceilán) en 1910, la especie Ctenolepisma calvum se descubrió por primera vez en Europa (Chemnitz, Alemania) en el 2007 y desde entonces su presencia se ha expandido rápidamente, y sin seguir un patrón claro, hasta registrarse en 18 países europeos».

Siendo una de las plagas más frecuentes, los mismos expertos afirman que: «C. longicaudatum necesita alta humedad para el desarrollo de los huevos y ninfas, sin embargo, no se sabe si esto también es el caso para C. calvum. Probablemente tenga una dieta similar a otras especies de lepismas: una combinación de celulosa, proteínas y probablemente polvo rico en materia orgánica y pequeños microorganismos. El período del ciclo de vida, desde la etapa de huevo hasta la adultez, cuántas veces muda y cuánto tiempo viven los adultos de C. calvum aún se desconocen. Los animales vivos, después de ser recolectados, pueden sobrevivir durante muchos meses en un clima de habitación (22 °C y 55% HR) o en un clima favorable para la cría de C. longicaudatum o L. saccharinum (22 °C y +70% HR), pero no se reproducen y mueren».