La inimaginable razón por la que febrero es el mes más corto del año

Todos nos hemos preguntado en más de una ocasión por qué febrero es el mes más corto del año. Siempre tiene 28 días, y cada cuatro años, 29 días. Pues bien, la explicación la encontramos en la Antigua Roma, es muy interesante.

La historia del mes de febrero

En el Imperio Romano, el año comenzaba el 1 de marzo en honor a Marte, el dios de la guerra, y finalizaba en diciembre. Por lo tanto, enero y febrero no existían porque durante este periodo no había ningún tipo de actividad en el campo al ser invierno. El calendario, bautizado con el nombre de «Romulus», no contaba casi 60 días.

El rey Numa Pompolio decidió alinear el calendario con loas 12 ciclos lunares del año en el 731 a.C. Fue entonces cuanto se introdujeron los meses de enero y febrero, y quedaron 355 días en total. Sin embargo, el calendario era muy complicado de manejar ya que Numa Pompolio quiso que los meses tuvieran un número de días impar, a excepción de febrero:

28 días: febrero

febrero 29 días: abril, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre y enero.

abril, junio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre y enero. 31 días: marzo, mayo, julio y octubre.

Cuando Julio César llegó al poder, instauró el calendario juliano e hizo dos reajustes muy importantes: añadió los días que faltaban hasta sumar 365 y alineó el calendario con el sol. Como febrero estaba al principio, decidió no sumar más días a este mes, y se quedó en 28.

Por lo tanto, el calendario juliano tiene un año de 365 días divididos en 12 meses. Cada cuatro años se añade un día bisiesto a febrero, de forma que el año juliano tiene de media 365,25 días siendo exactos.

Sin embargo, este calendario perdía unos tres días cada cuatro siglos en comparación con los equinoccios y solsticios de las estaciones. Finalmente, el calendario gregoriano solucionó todos los inconvenientes en 1582. El año pasó a tener 12 meses, con 365 días, y un día extra cada cuatro años que se agregaría siempre al mes de febrero.

Nacidos el 29 de febrero

¿Qué ocurre con las personas que nacen el 29 de febrero? En España, en base a la normativa civil, los nacidos el 29 de febrero cumplen años a las 00:00 del 28 de febrero, así que celebran su cumpleaños con un día de antelación.

Muchos famosos han nacido el 29 de febrero: Pedro Sánchez, la modelo alemana Lena Gercke, el poeta y dramaturgo Marin Sorescu, el actor estadounidense Alex Rocco, el escritor estadounidense de novelas de fantasía y ciencia ficción Tim Powers…

¡Ahora ya conoces la historia de por qué febrero es el mes más corto del año!