La India cambiará su nombre este septiembre, ¿cómo se llamará ahora?

Si eres de los que aún se refieren a los Países Bajos como ‘Holanda’, ya puedes cambiar el chip. Todo parece indicar que la India cambiará su nombre este septiembre y tendrás que acostumbrarte a llamarla de otro modo por decisión de sus ciudadanos.

Las especulaciones empezaron durante la última cumbre del G20, grupo del que la India forma parte, cuando este país invitó formalmente a otras naciones usando la denominación ‘Bharat’, que en su propio idioma es la traducción de ‘India’.

India cambiará su nombre: ¿cuál será ahora?

Hay que recordar que, según la mitología hindú, los indios descienden del rey Bharat. Antiguamente, el territorio era denominado ‘Barathá Varsha’; pero tras la conquista de Alejandro Magno se popularizaría el nombre actual de India en el mundo occidental.

Ahora, las autoridades creen que ha llegado el momento de acabar con dicha denominación europea y volver a la suya original. Transcurrido más de un siglo desde que las dos denominaciones aparecen en la Constitución, esto podría ser modificado pronto.

El Gobierno del primer ministro Narendra Modi trabaja en ese sentido, que tiene mucho de simbólico pues intenta deshacerse definitivamente del legado del pasado colonial británico. El cambio de denominación va en consonancia con dicha búsqueda.

De hecho, el partido del Gobierno es llamado Bharatiya Janata Party, que en una traducción literal significa «Partido Popular Indio».

Polémica en torno a la nueva denominación

Ahora bien, aunque el apoyo a este nombre es mayoritario, no se puede obviar que hay residentes que no están satisfechos. Vale aclarar que el partido nacionalista hindú, el que propone esta medida, impulsa las reivindicaciones de su religión en particular. Aquellos entonces que no profesan esta fe creen que sería más adecuado mantener la denominación actual porque es más inclusiva.

También están los que afirman que se trata de una estrategia política, ya que acaba de fundarse un nuevo partido llamado I.N.D.I.A., acrónimo de Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India. Al ser rivales del Gobierno, las autoridades quieren evitar confusiones y por eso estarían insistiendo en pasar a denominarse Bharat. Es decir, la idea no está exenta de polémicas.

Otros cambios de nombre de países recientes

Como dijimos al principio, hace pocos meses Holanda pasó a llamarse Países Bajos y Macedonia a llamarse Macedonia del Norte. Pero más curioso aún resulta el caso de Turquía; que ha pedido que se le conozca como Turkiye -en turco- y no Turkey -en inglés- porque la versión anglosajona de su nombre podía traducirse además como «pavo», lo que solía causar burlas internacionalmente.