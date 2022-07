El increíble pueblo de España para huir del calor sofocante

Con las agobiantes olas de calor que estamos teniendo este verano, con una nueva prácticamente cada semana, puede venir de perlas hacer alguna escapada a lugares en los que las temperaturas no sean tan altas y se pueda disfrutar de hacer turismo y relajarse al fresco. Hoy te mostramos el pueblo español perfecto para huir del calor, en el que no sólo hace fresquito en verano si no que además es precioso y te enamorará.

Los pueblos son ideales para visitar en cualquier momento del año, especialmente aquellos que tienen un encanto especial que los hace diferentes, como estar rodeados de naturaleza, tener restos medievales o muchos otros detalles. Destinos perfectos para una escapada o unas largas vacaciones.

Qué ver en Taramundi, el pueblo para huir del frío

Taramundi es un pequeño pueblo que se encuentra en Asturias, uno de los muchos y bellos destinos asturianos y que se presenta con un entorno mágico entre valles y montañas. A pesar de ser un pueblo muy pequeño, tiene mucho que ofrecer al visitante, y es uno de esos lugares de los que te vas a enamorar en cuanto los veas. Allí se habla eonaviego, que es una mezcla de gallego-asturiano.

Una visita obligada en tu paseo por el pueblo es Os Castros, que encontrarás en la parte baja del pueblo y es uno de los castros más importantes de Asturias, el cual se fundó durante la Edad de Bronce. El Ayuntamiento, una edificación muy bonita, está frente a la plaza del Poyo, en la que encontrarás el Carballo do Poyo, una talla de madera creada por Legazpi a partir de un roble centenario que originariamente presidía la entrada a la villa.

También está la estatua de Manuel Lombardero Arruñada, quien fue maestro en la villa durante más de 40 años y que se encuentra justo frente a la iglesia de San Martín, la cual también es especialmente bonita en su interior y deberías visitarla. Imperdible visitar La Cuchillería, taller en el que se fabrican las famosísimas navajas artesanas de Taramundi y que cuenta también con una tienda para que puedas llevarte una grabada por tu nombre.

Te encantará descubrir el Hotel La Rectoral, el cual fue el primer hotel rural de España y que ofrece unas vistas espectaculares, por lo que es ideal para terminar tu paseo y tomarte algo tranquilamente disfrutando del paisaje. Por supuesto, la gastronomía en Taramundi es espectacular, como en toda la comunidad asturiana.