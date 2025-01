El impresionante castillo español donde se rodó un clásico de Hollywood

Un clásico de Hollywood se rodó en este impresionante castillo español que podemos visitar en estos días. Cualquier época del año es buena para poder sumergirse en un lugar con mucha historia que nos trasladará a otro tiempo y quizás nos permitirá descubrir las bondades de una zona que seguro que nos enamorará. España es un lugar de vacaciones con todo lo necesario y más para poder sumergirse en lo mejor de estos días que tenemos por delante.

No sólo ahorramos tiempo, al no viajar a zonas lejanas, sino que también descubrimos que podemos empezar a descubrir lugares con mucha historia. Es el caso de un castillo medieval que se ha convertido en un referente al ser uno de los que podemos ver en la pequeña o en la gran pantalla. Un clásico de Hollywood se rodó en él y no es de extrañar si tenemos en cuenta que estaremos ante un punto de territorio que realmente nos sorprenderá. Te proponemos una escapada de otra época, un viaje en familia, amigos, romántico o en solitario que no puedes perderte a esta zona del país que quizás hasta ahora desconocías.

Este castillo español es impresionante

Tenemos restos de la Edad Media en gran parte del territorio. Nada tenemos que envidiar a otros territorios que también vivieron este momento de forma extraordinaria. Las construcciones que han marcado este periodo histórico han acabado siendo las que nos han acompañado a lo largo del tiempo.

Quedan muchos castillos en pie, prueba de que se trata de una zona que seguramente deberemos conocer y que quizás nos inviten a descubrir con mayor intensidad. Un periodo histórico del que España fue protagonista con una grandeza que se percibe hoy en día.

Vamos fuera de nuestro país en busca de unos castillos que podemos tener en mayor medida en casa. Siendo uno de los sitios que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado que se hiciera realidad. Tomando nota de una serie de detalles que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta.

Este castillo que se ha convertido en el escenario de una película que seguramente habremos visto. Un clásico de Hollywood que no dudó en llegar a España para establecerse en este lugar. Toma nota del nombre del castillo que se convertirá en la mejor opción para los amantes de la historia, la aventura, el cine y la gastronomía.

Aquí se rodó un clásico de Hollywood

Castilla y León guarda muchas sorpresas en su interior, es una de las zonas de España que debemos visitar. No sólo por su increíble gastronomía, sino también por ser una de las zonas que tiene castillos como éste que se ha convertido en uno de los más vistos en la gran pantalla.

Hollywood se fijó en él para grabar una mítica película y ahora lo puedes visitar fácilmente. Tal y como explican en la web de Turismo en Castilla y León: «El castillo constaba de dos recintos y ancho foso que aún se aprecia, aunque bastante cegado. Del recinto exterior apenas quedan restos y el interior, parcialmente conservado, es de planta cuadrada con cubos en las esquinas y una torre del homenaje, igualmente cuadrada, y en el centro de uno de los lados, coronada por precioso matacán corrido. Villalonso fue durante la Edad Media un lugar compartido por varios señores como la familia Benavides y destacando como principal propietario la Orden de Alcántara. Este castillo constituye un típico y notable ejemplar del s. XV. En el siglo XV Juan de Ulloa y su esposa María de Sarmiento adquieren el castillo. Esta familia defendió la causa portuguesa de Juana la Beltraneja contra los Reyes Católicos, esto hizo que perdieran el castillo y varias de sus villas. Más tarde el hijo de Juan de Ulloa se alió con los comuneros y fue condenado a muerte por Carlos V, pero se libró mediante la entrega de una suma de dinero».

Desde escapada rural nos dan algunos datos más sobre este municipio en el que se encuentra un castillo de cine: «Encontraremos el municipio de Villalonso en la comarca de Tierra del Pan, en la franja central de la provincia de Zamora, a una altitud media de 720 metros sobre el nivel del mar y 50 kilómetros de distancia hasta la capital. Sus 15 kilómetros cuadrados de superficie aparecen dedicados mayoritariamente a las actividades de la agricultura y la ganadería, las principales fuentes de ingresos del término. Un pueblo natural, llano y agradable donde poder descansar de las tensiones urbanas. Demográficamente, como la mayoría de los pueblos agrícolas de esta y otras provincias españolas, Villalonso viene experimentando un progresivo descenso, aunque el turismo rural y los familiares que acuden especialmente en el verano multiplican en esas fechas la población. En la actualidad residen 100 habitantes. La anécdota: en el siglo XIII esta villa ya existía y los documentos de la época señalan que pertenecía a la orden de monjes guerreros de Calatrava. Queda su castillo como testigo mudo».

Robin y Marian fue la película de Hollywood que en los años 70 hizo famoso a este castillo, Sean Connery, se paseó por las calles de este pueblo en una visita que seguro que no olvidaron durante mucho tiempo.