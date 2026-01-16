Ignacio Guío, experto en plantas: «Influye mucho la calefacción de cada estancia de nuestra casa»

Este experto en plantas nos indica la manera en la que influye la calefacción de cada estancia de nuestra casa. No le damos importancia a un elemento que parece que estará mucho más presente de lo que nos imaginaríamos. Es hora de conocer en primera persona este tipo de elementos que, sin duda alguna vamos a tener en nuestra consideración. Con ciertos detalles que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar un cambio en la manera de cuidar a nuestras plantas.

Una manera de empezar a cuidar este tipo de plantas que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en cuenta este tipo de elementos que acabarán marcando la diferencia. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestras plantas, conseguir ese propósito de año nuevo en el que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tendremos que apostar por un plus de buenas sensaciones que puede ser esencial. Tocará empezar a seguir a algunos expertos que pueden darnos alguna que otra alegría en estos días en los que todo puede ser posible. Este experto nos explica cómo la calefacción influye en las plantas.

La calefacción influye en las plantas

Las plantas son un elemento esencial en nuestra casa, por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a verlas de otra forma. Necesitamos apostar por un cambio que puede convertirse en una realidad en estos días en los que cada detalle cuenta.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de cuidar a las plantas de una manera muy diferente. La realidad es que el tipo de detalle que tenemos por delante. Es momento de saber qué es lo que podemos hacer para conseguir un plus de buenas sensaciones.

A la hora de cuidar nuestras plantas, nada mejor para hacerlo que tener por delante una serie de peculiaridades que pueden ayudarnos a mantenerlas en perfectas condiciones. Con la mirada puesta a este tipo de detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Será el momento de poner sobre la mesa un factor clave en el desarrollo de las plantas, la calefacción. Este elemento que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado. Las plantas de interior cambian de temperaturas gracias a una calefacción, que encendemos y apagamos y tiene un efecto sobre ellas que debemos tener en consideración.

Así influye la calefacción de cada estancia en las plantas según Ignacio Guio

Ignacio Guio se ha convertido en viral y nos ha dado más de una sorpresa al descubrirnos la manera en la que afecta la calefacción a la salud de nuestras plantas. Un punto que debemos tener en consideración y que, sin duda alguna, puede convertirse en una realidad.

Los expertos del centro de jardinería gorbeia nos explican en su blog que: «El uso continúo de la calefacción, necesario en invierno, reseca mucho el ambiente de una casa lo que puede ser más dañino para tus plantas que la propia temperatura en sí. La falta de humedad hará que las hojas de tus plantas comienzan a teñirse de marrón, se arruguen o se plieguen e incluso puede provocar que la planta se seque del todo. Poner la calefacción más fuerte de lo debido (por encima de los 24 grados), deshidratará tus plantas. A pesar de que las reguemos, si hay demasiada temperatura no van a salir adelante. Además, regar en exceso no es bueno. En ocasiones puede que ya no puedas hacer nada por ellas».

Nos dan algunos consejos desde su blog que deberemos tener en cuenta y que acabarán siendo esencial para nuestro día a día: