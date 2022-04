¿Eres fan de Los Simpson ? Si es así seguramente mañana 19 de abril celebrarás el Día de los Simpson, en honor al estreno de la serie un 19 de abril de 1989. Han sido más de tres décadas siendo una de las series más populares en todo el mundo, pero con sus muchos episodios llenos de humor e ironía ha generado todo tipo de teorías, como la que ahora os queremos contar por ser la más sorprendente de todas. Descubre ahora, la loca teoría que dice que Homer Simpson lleva en coma desde la cuarta temporada.

La teoría de Homer Simpson en coma

La serie de FOX que en España puede verse en Disney + acumula ya 33 temporadas y más de 700 episodios llenos de aventuras, parodias e incluso predicciones, que en muchos casos se han cumplido, pero también ha generado muchas teorías y quizás la más sorprendente de todas tiene que ver con el patriarca de la familia amarilla: Homer Simpson.

Según la teoría Homer lleva 22 años en coma; para entender bien esto hay que remontarse al 8 de octubre de 1992. Ese día se emitió el episodio 3 de la cuarta temporada: «Homer the Heretic» , en el que el personaje de Homer conversa con Dios durante un sueño. ¿El argumento? Una reflexión sobre el sentido de la vida. Homer le explica que pronto se unirá a él en el cielo, porque morirá pronto. «¿No puedes esperar 6 meses? » Responde Dios.

Seis meses después, durante el episodio «So It’s Come To This: A Simpsons Clip Show» de la misma temporada, Homer termina en coma tras sufrir un accidente causado por su hijo Bart, pero luego se despierta, o al menos eso es lo que se cuenta en la televisión. Sin embargo, son muchos los fans que creen que en realidad, Homer sigue en coma. Pero, ¿Cuál es el punto de partida de esta teoría que circula por internet?

Algunos usuarios de Internet como Hardtopickaname en Reddit explican que Homer nunca se habría despertado. La serie transcurriría dentro de su cabeza (al más puro estilo Los Serrano) y solo así se explicarían algunos episodios completamente improbables, pero también el hecho de que los personajes nunca envejezcan. Las personas en coma pueden escuchar lo que sucede a su alrededor, por eso habría personajes contemporáneos como Pharrell y Lady Gaga en los episodios.

Si lo piensas no es una teoría descabellada, sin embargo uno de los productores de la serie, Al Jean, quiso desmentirla con la siguiente declaración: «¿Eso significa que desde 1993 sabíamos que la serie iba a durar tanto? Yo creo que lamentablemente esta teoría es como la de la muerte de Bart, completamente falsa», algo que provocó que los fans se reafirmaran todavía más en que Homer sí que podría estar en coma desde la cuarta temporada. ¿Tú que opinas?.