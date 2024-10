Un hombre guarda todo el cambio que le dan durante 70 años y este es el dinero que ha acumulado

Un hombre se ha convertido en viral en las redes sociales al guardar todo el cambio que le dan durante 70 años, el resultado pone los pelos de punta. Este vídeo es de Estados Unidos, pero en España, podríamos tener una situación de lo más similar, si tenemos en cuenta la situación actual, en la que todo parece mucho más caro de lo que debería ser, empezando por la cesta de la compra.

Son días en los que debemos empezar a crear determinados elementos que hasta la fecha no habríamos ni imaginado. Es importante empezar a gestionar algunos detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habríamos imaginado. Sin duda alguna, tenemos por delante algunos elementos que debemos poner en práctica. El ahorro es lo que nos puede salvar de una ruina casi absoluta, en la época de la vida en la que vamos a necesitar más y más dinero para conseguir aquello que queremos. Vivir con una pensión no es nada fácil y este hombre que durante 70 años ahorró lo que le daban de cambio, nunca hubiera esperado esta cantidad.

Guarda todo el cambio que le dan durante 70 años

Lo que ha hecho este hombre es lo que harían muchas personas con la idea de tener un ahorro extra. De hecho, seguro que más de uno, tiene una hucha en la entrada de casa donde vacía los bolsillos cuando llega a casa. Esos céntimos que podemos encontrar convertidos en euros a final de mes, se han convertido en miles de euros.

En las redes sociales se ha hecho viral este hombre que junto a su familia decide contar el dinero que ha conseguido unos 2.000 dólares que al cambio serían unos 1800 euros, dependiendo de la diferencia entre euro y dólar actual que va cambiando.

Por lo que, nos puede parecer una cantidad pequeña, en su mayoría eran monedas de céntimos que se han acabado convirtiendo en una nueva realidad marcada por unas monedas que le darán alguna que otra alegría al final de su vida, a él o a su familia.

En España prácticamente y dependiendo de la cantidad de personas que sean en su familia, les daría para una cena o comida familiar fuera de casa. Pero en Estados Unidos quizás acabe siendo un poco más.

Éste es el dinero que deberías tener acumulado

Hay que tener una cierta cantidad de dinero acumulado, especialmente si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de elementos que son fundamentales. La jubilación es uno de los momentos de la vida en los que vamos a gastar más cantidad de dinero.

Los cuidados que podemos necesitar, sumado a una pensión que suele ser más baja de lo que nos imaginaríamos, se convertirá en la peor enemiga de nuestro día a día. Para conseguir aquello que queremos tocará sumar una serie de ingredientes que quizás los expertos nos pueden orientar un poco más en ello.

Desde una entidad como National Nedernalden nos dicen que: «En la mayoría de los casos, la pensión de jubilación será menor al último sueldo del trabajador. Es decir, lo primero que debemos tener en cuenta es que la cuantía de nuestra pensión pública de jubilación será inferior al último salario percibido. Esto se enfrenta con la realidad de muchas las personas, que llegan a la jubilación sin ningún tipo de ahorro para complementar su pensión. Dicho esto, un trabajador medio en España deberá tener ahorrado un capital que le permita obtener unas rentas adicionales, en caso de que desee seguir manteniendo el mismo poder adquisitivo que tenía durante sus últimos años en activo. Además, la cuantía de este capital dependerá de nuestra esperanza de vida en el momento de la jubilación. Por ejemplo, se estima que la esperanza de vida en España se encuentra alrededor de los 83 años y se espera que para 2040 llegue a los 86».

La inflación es un elemento que debemos tener en cuenta. Desde este blog nos enseñan a calcular nuestros gastos futuros: «Si bien ninguna de estas fórmulas es exactas, existen diversos métodos para tratar de obtener una cifra aproximada de esta renta. Una de las más sencillas consiste en seguir los siguientes pasos: Multiplicar por 12 el gasto mensual que supone mantener tu nivel de vida actual (por ejemplo, 900 euros x 12 = 10.800 euros).

Calcular la cantidad que recibimos en concepto de pensión de la Seguridad Social (por ejemplo, 600 euros x 12 = 7.200 euros).

Restar la primera cantidad de la segunda (10.800 – 7.200 = 3.600 euros).

Y multiplicarlo por nuestra esperanza de vida estimada a partir del momento de la jubilación (3.600 x 20 = 72.000 euros).

Se trata de una cifra aproximada, puesto que existen muchos gastos que ya no tendremos que asumir, como la educación de los hijos o el desplazamiento hasta el lugar de trabajo. Esta nueva situación personal hará que no sea necesario mantener la misma cantidad de dinero para llevar un nivel de vida similar. Por esta razón, es importante que cada uno haga sus cuentas teniendo en cuenta las premisas anteriores para comenzar a ahorrar.