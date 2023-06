La intrigante historia detrás del icónico ‘El Caminante’ del whisky Johnnie Walker

Johnnie Walker, la famosa marca de whisky escocés, ha captado la imaginación de los amantes de esta bebida durante décadas debido a su icónico emblema: el caminante que es la señal más icónica de este destilado. Pero, ¿qué historia hay detrás de este misterioso personaje y quién es el famoso logo de la marca?

Aunque muchos reconocen al caminante como el símbolo de Johnnie Walker, pocos conocen su origen intrigante. La figura del caminante es la representación de un hombre escocés vestido con un traje de la época victoriana, portando un sombrero y sosteniendo un bastón en su mano. Pero hay más en esta imagen de lo que aparenta a simple vista.

Historia de ‘El Caminante’ de Johnnie Walker

La figura de ‘El Caminante’ de Johnnie Walker nació por pura casualidad durante un almuerzo entre el dueño de la compañía y el caricaturista Tom Browne en el año 1908. Este último dibujó un boceto en el reverso del menú, y al dueño le encantó. A mediados del siglo XX, el caricaturista Leo Cheney le dio al logo un carácter sociable, patriota y dinámico.

Finalmente, en 1999 Michael Peters creó una versión más moderna y bautizando el logo de la marca con el nombre por el que se le conoce actualmente, «El Caminante». Uno de los cambios más significativos es que pasó de caminar de izquierda a derecho, simbolizando el progreso de Johnnie Walker desde sus inicios.

El último de los grandes cambios tuvo lugar en 2015, cuando el ilustrador Gary Redford diseñó la imagen que podemos ver hoy en día en todas las botellas de Johnnie Walker.

Pero, ¿quién es realmente ‘El Caminante’? No se sabe a ciencia cierta, aunque existen muchas suposiciones al respecto. La teoría más extendida es que es la figrua de Johnnie Walker, fundador de la marca de whisky.

Datos curiosos de Johnnie Walker

Una cuestión que todos nos hemos planteado en alguna ocasión es la de por qué la botella de Johnnie Walker es cuadrada. En el siglo XIX el whisky se empezó a vender por todo el mundo, y se diseñó las botellas con forma cuadrada para reducir el riesgo de que se rompieran durante el trayecto en los barcos mercante.

En lo que respecta al color de las etiquetas, en 1906 el whisky tenía tres variantes: Old Highland, Special Old Highland y Extra Special Old Highland. Los hijos de Alexander, quienes heredaron el negocio, nombraron las variedades con los colores de sus etiquetas emblemáticas.