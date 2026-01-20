Con la llegada de las lluvias y la humedad, la visibilidad al volante se convierte en una prioridad absoluta para la seguridad. Entre los múltiples productos químicos repelentes de agua que existen en el mercado, un método tradicional y sumamente económico ha vuelto a ganar protagonismo: el uso de una simple patata.

Aunque pueda parecer un mito urbano, este tubérculo esconde una propiedad química que lo convierte en un aliado inesperado para cualquier conductor.

El secreto del almidón: una barrera natural contra el agua y el vaho

La efectividad de este truco no reside en la magia, sino en la composición química de la patata, concretamente en su alto contenido de almidón. Este componente actúa como un agente hidrofóbico y antiespumante natural.

Cuando frotamos la superficie de un cristal con una patata cortada, el almidón crea una película invisible y protectora. Esta capa altera la tensión superficial del vidrio, impidiendo que las gotas de lluvia se adhieran y formen esas molestas perlas de agua que distorsionan la visión. En su lugar, el agua resbala rápidamente o se extiende de forma uniforme, permitiendo que el conductor mantenga una visión clara de lo que sucede a sus flancos incluso en tormentas intensas.

Cómo aplicar este remedio casero de forma correcta en tu vehículo

Para que este método sea realmente eficaz y no deje manchas que puedan entorpecer la visión, es fundamental seguir unos pasos sencillos pero específicos:

Limpieza previa: asegúrate de que los espejos retrovisores (y si lo deseas, las ventanillas laterales) estén libres de polvo o grasa antes de empezar. El corte: corta una patata cruda por la mitad. Es importante que esté fresca para que libere la humedad y el almidón necesarios. La aplicación: frota la parte interior de la patata directamente sobre el cristal de los retrovisores con movimientos circulares, cubriendo toda la superficie. Secado y acabado: deja que el jugo se seque durante unos minutos. Verás que queda un rastro blanquecino; no te preocupes. Una vez seco, pasa suavemente un paño de microfibra limpio para retirar el exceso. El resultado será una superficie transparente y totalmente protegida contra el empañamiento y la lluvia.

Este recurso no sólo es una alternativa ecológica y de bajo coste a los productos industriales, sino que también puede sacarnos de un apuro en situaciones de clima adverso donde no disponemos de limpiadores específicos a mano.