Un 29 de septiembre de 1547 nace el escritor universal Miguel de Cervantes. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Hoy le recordamos con las frases más curiosas de Miguel de Cervantes en el día de su nacimiento. ¿Cuáles son?

A destacar que se le conoce en todo el mundo por haber escrito la que es considerada actualmente como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

Las citas emblemáticas de Miguel de Cervantes

La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad, las fuentes la entretienen, los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran, y, finalmente, deleita y enseña a cuantos con ella comunican.

Preguntóle uno qué haría para no tener envidia a nadie. Respondióle: -Duerme; que todo el tiempo que durmieres serás igual al que envidias.

Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y así no ve lo que hace ni sabe a quien derriba.

La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aún de las malas, se estima en algo. Son las frases más curiosas de Miguel de Cervantes

El amor junta los cetros con los cayados; la grandeza con la bajeza; hace posible lo imposible; iguala diferentes estados y viene a ser poderoso como la muerte.

Mucho mejor me sabe lo que como en mi rincón, sin melindres ni respetos, aunque sea pan y cebolla, que los gallipavos de otras mesas donde me sea forzoso mascar despacio, beber poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni toser si me viene gana, ni hacer otras cosas que la soledad y la libertad traen consigo.

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.

Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias.

No seas ni siempre riguroso ni siempre blando y escoge entre estos dos extremos; que en ello está el punto de la discreción.