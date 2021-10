Hace casi un año que el futbolista argentino Maradona nos dejó y eso ha causado diversidad de reacciones en todo el mundo. Hoy nos quedamos con las frases más curiosas de Diego Armando Maradona en el día de su nacimiento, un 30 de octubre de 1960.

Fue un excelente futbolista y entrenador argentino, que desempeñó su posición como mediocampista ofensivo o delantero. Pasó por diversos equipos y en España estuvo en el FC Barcelona aunque no mucho tiempo.

Las citas de Maradona que te sorprenderán

Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía.

Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra

Cuando dicen que soy Dios, yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de futbol. Dios es Dios y yo soy Diego.

Cuando escucho a Batista decir que Messi ahora es feliz, me pregunto dónde estaba durante los días de convivencia en Pretoria. Lionel conmigo también fue feliz. ¿Qué hizo Batista, se disfrazó de Piñón Fijo?

A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.

Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana. Las frases más curiosas de Diego Armando Maradona

Me pareció mentira tener un cacho de historia tan cerca. Es un seductor y usa todo para envolverte. Dicen que él arrancó con doce hombres y tres fusiles en la Sierra Maestra y ahora me doy cuenta de por qué ganó: tiene una convicción de hierro. Fidel Castro es una personalidad imposible de olvida.

Lástima no se le tiene a nadie, maestro. Peléalo, tenele bronca, pero lástima a nadie.

Ruggeri es un buchón. Ya le voy a mandar una nota que le va a doler mucho sobre la concentración en Trigoria, sobre Mamá Dora y él. ¿Quién es Mamá Dora? Una señorita. A buchón, buchón y medio.

Aunque Beckham siempre ha estado muy ocupado con su Spice Girl, a veces encontró tiempo para jugar muy bien al futbol. Sin embargo, le debe algo a su selección nacional.

Escuchábamos pim, pam, ruido de palo, de travesaño. Goyco iba de un lado para otro. En mi vida sufrí tanto en una cancha de fútbol.