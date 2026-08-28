La frase del día de William Shakespeare: «Nuestras dudas son traidores que muchas veces nos hacen perder el bien que podríamos ganar si no temiéramos buscarlo»

Hay ocasiones en las que la oportunidad está delante de nosotros, pero algo nos impide dar el paso. El miedo al fracaso, la inseguridad o la posibilidad de equivocarnos pueden convertir una decisión aparentemente sencilla en una batalla contra nosotros mismos. William Shakespeare puso palabras a ese conflicto hace más de cuatro siglos con una reflexión que continúa teniendo sentido en la actualidad, «Nuestras dudas son traidores que muchas veces nos hacen perder el bien que podríamos ganar si no temiéramos buscarlo».

El miedo a intentarlo

La idea resulta especialmente poderosa porque Shakespeare no presenta las dudas como simples pensamientos negativos, sino como auténticos traidores. La metáfora sugiere que el mayor peligro no siempre está en fracasar, sino en permitir que el miedo nos convenza de no intentarlo. Si nunca damos el primer paso, tampoco tendremos la posibilidad de descubrir qué habría ocurrido.

La reflexión de Shakespeare tampoco promete que actuar vaya a conducir necesariamente al éxito. Su mensaje es diferente, ya que algunas oportunidades únicamente pueden existir si nos atrevemos a buscarlas. En la obra Medida por medida, Lucio intenta convencer a Isabella precisamente de eso, de que tiene que utilizar la capacidad que posee antes de concluir que no puede hacer nada.

Una obra llena de dilemas

Medida por medida fue escrita aproximadamente en 1604 y se encuentra entre las obras de Shakespeare que más debate han generado. La historia gira alrededor del poder, la ley, la moralidad y los límites de la autoridad. El duque de Viena abandona temporalmente el gobierno y deja a Angelo encargado de aplicar las leyes con mayor rigor.

El conflicto comienza cuando Claudio es condenado a muerte por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio con Julieta, que está embarazada. Su hermana Isabella intenta salvarlo y se encuentra con una situación que pone a prueba sus principios y su capacidad para enfrentarse al poder. La duda de Isabella no es, por tanto, una inseguridad menor, ya que su decisión puede determinar el destino de otra persona.

Lo sorprendente es que una frase pronunciada dentro de un conflicto situado en la Viena ficticia de Shakespeare pueda trasladarse con tanta facilidad a situaciones actuales. Cambiar de trabajo, declarar nuestros sentimientos, iniciar un proyecto, pedir una oportunidad o tomar una decisión importante implica siempre cierto grado de incertidumbre. Esperar a tener garantías absolutas puede significar que la oportunidad desaparezca antes de que nos atrevamos a aprovecharla.