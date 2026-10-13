Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista español fallecido en 1980: «Mis filmaciones pueden servir para estudiar especies extinguidas completamente»

Félix Rodríguez de la Fuente falleció en 1980, pero su trabajo continúa vinculado a la divulgación y la conservación de la naturaleza en España.

El médico, zoólogo y comunicador convirtió la televisión en una herramienta para acercar la fauna al gran público y dejó miles de horas de imágenes que él mismo consideraba útiles para estudiar especies desaparecidas.

Nació en Poza de la Sal (Burgos) en 1928 y desarrolló desde niño una estrecha relación con el entorno natural. En una entrevista concedida poco antes de morir explicó que los paisajes y la fauna de su infancia despertaron su vocación por la zoología. Recordaba haber visto águilas y buitres y haber seguido las huellas de lobos en la nieve.

Su trayectoria profesional combinó investigación, divulgación y defensa de la fauna. También ejerció como odontólogo, pero su interés por los animales terminó marcando su carrera pública.

¿Qué dijo Félix Rodríguez de la Fuente sobre sus filmaciones?

«Mis filmaciones pueden servir para estudiar especies extinguidas completamente», dijo en su entrevista concedida a Diario de Burgos. Ésta fue publicada el 20 de marzo de 1980, apenas unos días después de su muerte.

Durante la conversación, el naturalista explicó que sus programas no solo buscaban concienciar sobre la protección de la naturaleza. También atribuía a sus imágenes un posible valor científico.

La entrevista muestra hasta qué punto Rodríguez de la Fuente concebía la divulgación como una herramienta de conservación. En aquel momento defendía la necesidad de proteger las especies amenazadas, evitar la destrucción de los bosques y reducir la contaminación de los ríos. Por otro lado, reclamaba una mayor conciencia ambiental entre la población.

El hombre y la Tierra, la obra que marcó a una generación

Uno de sus principales vehículos de divulgación fue El hombre y la Tierra, serie con la que alcanzó una enorme popularidad. En su última entrevista explicó que todavía tenía previsto continuar filmando en España y preparar nuevos proyectos internacionales.

Hay que destacar que sus producciones llegaron a numerosos países y sus publicaciones se tradujeron a varios idiomas.

Su actividad también estuvo ligada a la conservación organizada. WWF recuerda su papel como vicepresidente de ADENA, organización fundada en 1968 y antecedente de la actual WWF España. Desde esa posición participó en iniciativas destinadas a proteger especies y espacios naturales.

Entre esos proyectos figura el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega, impulsado por Rodríguez de la Fuente junto a la población local. El acuerdo, formalizado en 1974, constituyó un modelo pionero de conservación privada en España.

La relevancia de Félix Rodríguez de la Fuente trascendió así la televisión. Fue uno de los grandes divulgadores medioambientales de la España de los años 70, capaz de convertir la protección de las especies en un asunto cercano para millones de espectadores.

Su muerte, el 14 de marzo de 1980, interrumpió una trayectoria todavía activa. Sin embargo, sus grabaciones, documentales y campañas dejaron un archivo que refleja una parte de la biodiversidad española de la segunda mitad del siglo XX y consolidó una nueva forma de entender la divulgación de la naturaleza.