Extintas hace más de 150 años, 158 tortugas gigantes están regresando y estas son las consecuencias

Un total de 158 tortugas gigantes están regresando después de más de 150 años extintas en estas zonas del mundo, la realidad puede superar a la ficción. Esta historia que parece sacada de una película de Hollywood nos da una pequeña muestra de la forma en la que la propia naturaleza puede ir cobrando fuerza en estos días en los que realmente cada detalle cuenta de una forma sorprendente. Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más.

Están regresando unos animales que, sin duda alguna, se acabarán convirtiendo en uno de los más esperados en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma sorprendente. Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Este tipo de animales que vuelven con fuerza pueden tener unas consecuencias inmediatas en estos puntos del planeta, siendo uno de los animales que deberemos empezar a tener en consideración. Estas tortugas gigantes abren la puerta a una esperanza de recuperar especies extinguidas.

Extintas hace más de 150 años

Hace más de 150 años se extinguieron de este punto del planeta unos animales que ahora mismo parece que están volviendo. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante unos seres que estarán a merced de algunos cambios que pueden ser esenciales.

Es momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos días en los que quizás podremos empezar a visualizar determinados detalles que pueden acabar siendo claves. Estos animales nos descubren una manera de sobrevivir después de un cambio que no sólo los afecta a ellos, también a nosotros mismos.

El tiempo que pasamos puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Habrá llegado el momento de descubrir qué pasa con las tortugas gigantes más famosas del mundo, de estar extinguidas a volver en masa con cientos de especímenes preparados para volver a instalarse.

Las islas Galápagos uno de los santuarios de naturaleza más famosos del mundo, vuelve a estar de enhorabuena. Este lugar que se ha convertido en todo un referente vuelve a albergar vida en este punto del planeta en el que las tortugas son las que destacan.

158 tortugas gigantes están regresando y estas son las consecuencias

Todo retorno tiene un punto de alegría, pero también con algunas novedades que parece que son los que nos acompañarán en breve. Con ciertos detalles que pueden convertirse en un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar en unas Galápagos que vuelven a tener una de sus especies más famosas. Aquellas que el propio Darwin descubrió en su ya famosa expedición.

Tal y como se explica desde EcoNews: «A finales de febrero de 2026, 158 tortugas gigantes juveniles fueron liberadas a la isla de Floreana en las Galápagos de Ecuador, la primera liberación de este tipo allí en más de 180 años. El lanzamiento es el primer movimiento en el Proyecto de Restauración Ecológica de Floreana, dirigido por la Dirección del Parque Nacional de Galápagos y la Agencia de Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos junto con la Fundación Charles Darwin, la Fundación Jocotoco, la Conservación de la Isla, el Durrell Wildlife Conservation Trust y la Conservación de Galápagos».

Siguiendo con la misma explicación: «Las tortugas son descendientes de la tortuga gigante Floreana, conocida por los científicos como Chelonoidis niger niger, que desapareció de la isla a mediados del siglo XIX. Su linaje sobrevivió en híbridos encontrados en otra isla, y años de pruebas de ADN y reproducción planificada han producido tortugas jóvenes que están genéticamente cerca de la población original. Ahora viene la parte difícil: ver si estos animales de movimiento lento pueden reiniciar la «jardinería» natural de la isla después de generaciones sin ellos».

Estos animales tienen una misión en concreto: «En el centro del plan hay una idea simple que es difícil de lograr en una isla habitada. Eliminar a los depredadores invasores, reconstruir el hábitat nativo, luego traer de vuelta las especies que desaparecieron localmente, lo que significa que desaparecieron de Floreana, pero aún sobrevivieron en otro lugar.Esa mezcla de eliminación de amenazas y «rewilding» está destinada a hacer que la isla funcione más como lo hacía antes de las mayores interrupciones de los últimos dos siglos».

El fin de estas tortugas en este punto del planeta puede estar marcado por la mano del hombre: «Los problemas de Floreana comenzaron con el tipo de visitantes que los libros de historia aman. Llegaron piratas, balleneros y colonos, y con ellos llegaron animales que no pertenecían allí, incluidos roedores y gatos salvajes. En las islas, los recién llegados pueden propagarse rápidamente, y las especies nativas a menudo tienen pocas defensas contra ellos. Las tortugas sufrieron un doble golpe. Se tomaron en grandes cantidades como un suministro conveniente de alimentos en los barcos, y los animales restantes se enfrentaron a nuevas presiones una vez que se establecieron especies invasoras en tierra. A mediados del siglo XIX, la tortuga gigante Floreana original se había ido de su isla natal, dejando atrás un ecosistema que había perdido una de sus «herramientas» vivas más grandes».