¿Por qué el chocolate se vuelve blanco? Seguro que en alguna que otra ocasión te habrás hecho esta pregunta en el caso de que seas aficionado a este manjar y te hayas encontrado tu chocolate favorito con una capa blanca en la despensa en la nevera. Descubramos a continuación, la explicación por la que el chocolate se pone blanco por fuera y también si hace que tengamos que tirar nuestra tableta de chocolate.

Por qué el chocolate se pone blanco por fuera

Si alguna vez has ido a la despensa de tu casa, has abierto una tableta de chocolate o has cogido la que ya estaba abierta y has comprobado como ha aparecido una capa blanca encima del chocolate debes saber que todo se debe a la manteca de cacao. Lo que ha sucedido es un fenómeno que se conoce bajo el nombre de ‘blooming’ o afloración , provocado por cambios bruscos de temperatura: cuando nuestra barra se expone a altas temperaturas o temperaturas más secas (esto sucede por ejemplo en verano o también si dejamos el chocolate dentro de un coche, o tal vez en una mochila o como señalamos, en la despensa) las grasas presentes en el interior de la manteca de cacao se separan y, dado que la estructura del chocolate es poroso, emergen en la superficie.

Si luego llevamos el chocolate a una temperatura más baja, las mismas grasas cristalizan y la superficie se vuelve blanca. Sin embargo, la afloración también puede ser causada por errores cometidos durante una fase muy delicada del procesamiento, a saber, el templado, un proceso crucial para la estabilización de las grasas que puede hacer que al abrir una tableta recién comprada ya salga con esa pátina de color blanco.

¿Y cuándo se vuelve blanco dentro de la nevera?

Cuando vemos que el chocolate se ha vuelto blanco estando dentro de la nevera, es porque es el azúcar el que ha emergido a la superficie y debido al frío se ha acabado cristalizando.

Para saber si el blanco de tu chocolate se debe a la manteca de cacao o al azúcar, tan sólo coloca una gota sobre la tableta. Si ves que se mantiene blanca es debido al cacao, en el caso del azúcar, el agua disolverá el azúcar y el chocolate recuperará su color.

¿Se puede comer chocolate que se ha vuelto blanco?

Más allá del aspecto puramente estético, es bueno saber que una tableta o un chocolate cubierto con una pátina blanca se puede comer sin peligro. Aquellos a los que no les guste el sabor pueden reciclar todo preparando, por ejemplo, un postre como una tarta.

Cómo conservar mejor el chocolate

Para conservar el sabor y el aroma de una tableta de chocolate durante mucho tiempo, lo mejor es conservarla en un recipiente bien cerrado, en un lugar fresco, seco y sin olores (nunca en el frigorífico). Mejor aún es consumirlo lo más rápido posible algo que para más de uno, no será ningún tipo de problema.