Un experto en supervivencia lo advierte: «Si te quedas atrapado en la carretera en pleno invierno, una simple manta y una vela pueden ser la mejor inversión de tu maletero»

Imagina la escena: es invierno, hace mucho frío y te quedas atrapado en una retención o el coche se avería en una carretera secundaria. El motor no arranca o la calefacción deja de funcionar, y poco a poco el habitáculo empieza a enfriarse. Es una situación que puede vivir cualquier conductor, y para la que un experto en supervivencia propone una solución tan sencilla como eficaz: una manta y, si se quiere ir un paso más allá, una vela.

«Mantener el calor corporal es mucho más fácil que recuperarlo»

Así lo explica la cuenta de TikTok @basquecraft, especializada en supervivencia, en un vídeo en el que plantea qué hacer si te quedas tirado en la carretera con temperaturas muy bajas. «Al principio no pasa nada, pero poco a poco el habitáculo empieza a enfriarse», describe. Llega un momento en el que el calor de nuestro propio cuerpo ya no basta para calentar el coche, y es ahí donde, según explica, «una simple manta puede convertirse en una de las mejores inversiones de tu maletero».

La clave está en actuar antes de pasar frío. Echarse la manta por encima reduce la pérdida de calor y permite ganar tiempo hasta que llegue la ayuda. Como resume el experto, «mantener el calor corporal es mucho más fácil que intentar recuperarlo». Por eso conviene abrigarse en cuanto el coche deja de calentar, y no esperar a tener frío.

El truco de la vela y la manta de lana

Para quienes quieran estar todavía mejor preparados, el experto propone llevar también una vela. Su pequeña llama puede ayudar a calentar el habitáculo, que es un espacio reducido. Y si se combina con una manta de lana, explica, se puede crear un espacio cerrado alrededor del cuerpo que concentra el calor y ayuda a mantener la temperatura.

Insiste en que la manta sea de lana, y tiene sentido: la lana es un material que arde con mucha dificultad y que tiende a apagarse sola si se aleja de la llama, al contrario que muchos tejidos sintéticos, que prenden y se funden con facilidad. Eso sí, no es un material a prueba de fuego, por lo que la llama debe mantenerse siempre a una distancia prudente de la manta, de la ropa y de la tapicería.

No es una idea aislada. La vela forma parte de los kits de supervivencia invernal que recomiendan los servicios de emergencia de países con inviernos muy duros, como Canadá o Estados Unidos. Un sargento de la Real Policía Montada de Canadá llegó a afirmar que una manta, una vela y un mechero son lo más importante que se puede llevar en el coche en invierno.

La advertencia: ventilación y mucho cuidado con el fuego

El propio experto lo deja claro al final de su vídeo: para que el método sea seguro hay que abrir un poco la ventanilla y tener mucho cuidado con el fuego. La llama consume oxígeno y, en un espacio cerrado, puede generar monóxido de carbono, un gas tóxico que no tiene olor ni color.

Por eso, la vela nunca debe dejarse sin vigilancia ni encendida mientras se duerme. Los servicios de emergencia norteamericanos recomiendan llevarla dentro de una lata metálica, que la mantiene estable, reduce el riesgo de incendio y concentra el calor. Y si viajan niños o mascotas, hay que extremar todavía más las precauciones.

Qué dice la DGT si te quedas atrapado en invierno

En España, la DGT y Protección Civil recomiendan, ante todo, no viajar en coche si hay previsión de nevadas. Si el viaje es imprescindible, aconsejan llevar el depósito lleno, cadenas, el móvil con cargador, ropa de abrigo, una manta, agua y algo de comida.

Si te quedas atrapado, lo más seguro es permanecer dentro del coche. Mientras el motor funcione, puedes mantener la calefacción encendida, pero renovando con frecuencia el aire y comprobando que el tubo de escape no esté tapado por la nieve, para evitar que el monóxido de carbono entre en el habitáculo. Tampoco conviene quedarse dormido. Y si el motor o la calefacción dejan de funcionar, es cuando la manta, y con las debidas precauciones la vela, pueden marcar la diferencia hasta que llegue la ayuda.