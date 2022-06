El gazpacho y el salmorejo son dos de los platos más consumidos en los meses de verano al tratarse de preparaciones frías. A la hora de elegir uno de estos platos, hay diferentes factores que podemos tener en cuenta, como por ejemplo su valor nutricional o su aporte calórico. Una de las dudas más repetidas es la de si engorda más el gazpacho o el salmorejo, así que lo explicamos todo a continuación.

¿En qué se diferencian el gazpacho y el salmorejo?

Lo primero y más importante es saber cuáles son las diferencias entre el gazpacho y el salmorejo. El primero es una sopa fría de hortalizas con una textura líquida, mientras que el segundo es una emulsión cuya textura es muy parecida a la de la mayonesa.

En lo que respecta a los ingredientes, ambos platos se elaboran con tomate, pan duro, aceite de oliva extra virgen y ajo. En el gazpacho, además del tomate, se utilizan otras hortalizas, como el pepino y el pimiento, y también se añade agua.

Por lo general, el gazpacho se sirve con unos trocitos de pimiento o cebolla, o con unos picatostes. En el salmorejo, lo más común es añadir un huevo picado y tacos de jamón serrano, además de un chorro de aceite de oliva virgen extra.

¿Cuál engorda más?

El aporte calórico de del gazpacho y el salmorejo es muy similar. Por supuesto, depende de la cantidad de cada ingrediente en la preparación.

La receta tradicional de gazpacho para cuatro personas es la siguiente: 1 kilo de tomates, 2 dientes de ajo, 50 gramos de cebolla, 100 gramos de pimiento rojo, 70 gramos de pepino, 40 gramos de aceite de oliva virgen extra, 50 gramos de pan blanco remojado en agua, 2 cucharadas de vinagre y sal. En total, 719 calorías, lo que equivale a 179 por persona.

Vamos ahora con el salmorejo. Los ingredientes de la receta tradicional son: 1 kilo de tomates, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de vinagre de vino, 50 gramos de miga de pan remojado en agua y 40 gramos de aceite de oliva. En total, la receta tiene un aporte calórico de 679 calorías, 170 por persona.

Teniendo esto en cuenta, la diferencia entre el gazpacho y el salmorejo en lo que a calorías se refiere es mínima. Ahora bien, existe un truco muy sencillo para que el gazpacho engorde un poco menos. Simplemente hay que eliminar el pan en remojo ya que con las hortalizas es más que suficiente para lograr el espesor deseado.

No debemos preocuparnos porque al no echar pan cambie el sabor del plato. Lo único que hace este ingredientes es aligerarlo un poco. Ahora bien, esto es algo que con el salmorejo no podemos hacer ya que el pan es imprescindible en su elaboración.