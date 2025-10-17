Un estudio lo ha confirmado y es oficial: éstas son las playas de España con el agua más azul

Dos de las playas con el agua más azul de España se encuentran en las Baleares según un estudio elaborado por la compañía de alquiler de coches Sixt. El estudio de Sixt sitúa al Golfo de Vizcaya, en el norte de España, como el enclave con los tonos azules más intensos del país. Le siguen la bahía de Vigo y la playa de Ses Illetes, completando el podio. Según los datos de la compañía, las búsquedas en Internet relacionadas con «aguas cristalinas» aumentaron un 44 % en el último año.

«Seleccionamos fotografías en alta resolución de 100 de las masas de agua más impresionantes de Europa para ilustrar la amplia gama de colores del agua presentes en todo el continente. A través de una cuidadosa selección de colores, determinamos los valores de color LAB para comprender la profundidad del azul de cada lugar. LAB es un modelo de color que utiliza tres componentes diferentes para conseguir el tono deseado: L = luminosidad, A = eje rojo-verde, B = eje amarillo-azul. Usamos el valor del eje amarillo-azul para medir la intensidad del azul en cada lugar, y a partir de ahí, creamos una clasificación basada en la saturación de estos tonos», detalla Sixt.

Las playas de España con el agua más azul

En el ranking, la playa de Ses Illetes, situada en pleno Parque Natural de Ses Salines, en Formentera, se encuentra en el tercer puesto. Este arenal, considerado un auténtico paraíso, destaca por sus aguas cristalinas y su arena blanca; cada año atrae a miles de visitantes de todo el mundo. Por su parte, en Ibiza, la reconocida Cala Comte ocupa la décima posición de la clasificación, gracias a sus inconfundibles tonos turquesa y a la transparencia de sus aguas, que contrastan con los islotes de s’Illa des Bosc y sa Conillera.

Playa de Ses Illetes (Formentera)

«Famosa por sus impresionantes aguas turquesas y su suave arena blanca, la Playa de Ses Illetes, en Formentera, es un destino imprescindible para los amantes del mar. Aquí se pueden practicar actividades como el buceo, la natación y el paddle surf, y, por supuesto, no puedes perderte las espectaculares puestas de sol que pintan el cielo de colores únicos».

Ses Illetes, situada el Parque Natural de Ses Salines, es una de las playas con las aguas con el agua más azul de España. Este arenal, que forma parte del conjunto protegido entre Ibiza y Formentera, ha sido descrito innumerables veces como un «paraíso del Mediterráneo»debido en gran medida a la buena salud de los ecosistemas marinos.

Destaca la presencia de posidonia oceánica, una planta submarina que actúa como auténtico filtro natural del Mediterráneo y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Esta especie, que forma praderas submarinas en amplias zonas de Ibiza y Formentera, oxigena el agua, estabiliza los sedimentos y mantiene la claridad del mar: «la posidonia es el pulmón verde del Mediterráneo. Su presencia garantiza que el agua mantenga su transparencia característica».

Cala Comte (Ibiza)

«Ubicada en la costa de Ibiza, Cala Comte es famosa por sus impresionantes puestas de sol y sus aguas turquesas. No solo su agua es ideal para nadar, sino que su arena dorada convierte esta playa en un auténtico paraíso para quienes buscan relajarse bajo el sol».

La otra gran protagonista es Cala Comte, en la isla de Ibiza, que ha alcanzado la décima posición en el ranking nacional. Situada al oeste de la isla, frente a pequeños islotes como s’Illa des Bosc y sa Conillera, esta cala ofrece uno de los atardeceres más espectaculares del archipiélago. Con apenas 600 metros de largo, en verano es casi imposible encontrar un espacio libre en sus terrazas o chiringuitos al caer la tarde.

Cabe señalar que las playas con el agua más azul de España se enfrentan un gran dilema: cómo preservar la autenticidad en un contexto de creciente demanda turística. En Illetes, los científicos advierten de señales de alerta bajo la superficie debido al exceso de fondeos ilegales, los vertidos de embarcaciones y la pérdida de praderas de posidonia. El proyecto «Save Posidonia», impulsado por el Consell de Formentera, busca financiar la protección de estas praderas mediante microdonaciones y programas de concienciación. El objetivo es mantener vivo el color que define la identidad balear.