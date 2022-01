Estos son los trabajos que te permiten envejecer mejor

Es bien sabido que ciertamente no todos los trabajos son iguales: existen los trabajos más exigentes, que dan derecho a la jubilación anticipada, y los considerados no exigentes y que también se pueden realizar a partir de los 65 años. Los primeros, aquellos que exigen mucho provocan que la persona envejezca antes o de hecho esté mucho más agotado (no solo física sino también mentalmente) cuando llega el momento de jubilarse, mientras para otros sucede todo lo contrario. Conoce ahora cuáles son los trabajos que te permiten envejecer mejor.

Trabajos que te permiten envejecer mejor

Entre las ocupaciones extenuantes encontramos profesor de primaria, conserje, taxista, conductor de tranvía, panadero, vendedor y cajero y también trabajadores sanitarios cualificados : trabajos en los que el cansancio físico también está asociado al estrés, en momentos puntuales, la falta de vacaciones libres, etc.

Pero también hay otro elemento a tener en cuenta: si los trabajos de mayor exigencia física dan justamente derecho al descanso temprano, para no afectar la salud del trabajador que envejece, hay en cambio ocupaciones que aunque se desarrollan hasta más tarde en la vida incluso ayudan a envejecer mejor.

Esto se ejemplifica en un estudio realizado conjuntamente por la Escuela Internacional de Estudios Avanzados (SISSA) y la Universidad de Padua, publicado posteriormente en el European Journal of Neurology : el estudio parte de la suposición de que nuestro cerebro resiste el deterioro natural de la vejez, poniendo en marcha una especie de resiliencia cerebral, llamada reserva cognitiva.

Para ampliar la reserva cognitiva es necesario estudiar, actualizarse, informarse, en definitiva, estar al día y no soltarse. Por lo tanto, el estudio italiano relacionó esta capacidad del cerebro, que sin embargo necesita entrenamiento, con la profesión ejercida: por lo tanto, dio como resultado que aquellas personas que tienen profesiones más complejas tienen muchas más posibilidades de defenderse del deterioro cognitivo, como si la profesión realizara una especie de protección para el cerebro.

Entonces, ¿hay algún tipo de lista de profesiones que ayuden a nuestros cerebros a mantenerse jóvenes ? Por supuesto que sí y la firma los enumera, tomándolos de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 2008 (ISCO-08): en el listado encontramos profesiones sanitarias como enfermeras y otros operadores , pero también farmacéuticos, comisarios de policía, arquitectos, médicos, dentistas y veterinarios, desarrolladores digitales, hoteleros, profesores, fotógrafos, naturópatas y, en general, artistas. Profesiones todas ellas en las que el cerebro es el músculo que más se ejercita en comparación con las profesiones que son más físicas.