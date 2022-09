Este es el restaurante con las patatas más caras del mundo

De todos es sabido que las patatas es uno de los alimentos más versátiles y económicos. Aunque los precios de los alimentos están por las nubes, este siempre resuelve una cena o comida y pudiendo ahorrar. Pero todo ello depende de dónde las comas, pues no sucede en el restaurante con las patatas más caras del mundo.

Es un local de Nueva York, donde siempre encontrarás excentricidades. Es Serendipity3, ubicado en el Upper East Side en Manhattan de la ciudad. Y ahí están las patatas fritas más caras con un coste 200 dólares o lo que es lo mismo, 169 euros.

Cómo es el restaurante con las patatas más caras del mundo

El Serendipity3 no hace tanto que realizó una reapertura del establecimiento tras la covid y destaca por muchas cosas más. La razón del porqué estas patatas son distintas y por esto más caras es porque van acompañadas de trufas y diversas cremas, por su elaboración y más, algo que hacen encarecer el precio de un producto que sabemos que siempre es bajo.

El plato en cuestión recibe el nombre de Creme de la Creme Pommes Frites y sus patatas son de la variedad Chipperbec, tipo blanco que se cultiva en California. Además diversos medios explican que éstas se escaldan en champán Dom Perignon y luego en vinagre de champán francés. Luego se fríen en grasa de ganso del suroeste de Francia y el resultado son unas patatas crujientes y bien sabrosas. También se espolvorean con oro comestible y ralladura de queso pecorino junto al aceite de trufa.

Este plato no es nuevo si no que se creó en el 2020, pero después se retiró. Y fue nuevamente elaborado en el día nacional de las patatas fritas para ensalzar la jornada. Este restaurante tiene el récord Guinness de las patatas más caras del mundo y no sólo ello. Tiene otros récords Guinness que ha ido acumulando a lo largo de los años. Por ejemplo, creó la tarta de boda más grande del mundo, nada menos que de 3.000 kilos y tres metros de altura. Y es que los postres son una de las atracciones del local, tanto batidos como pasteles y otros.

Este restaurante es fuertemente conocido en la ciudad y no es de extrañar porque una de sus dueñas es la actriz Selena Gómez. Así que tiene la combinación perfecta y por esto ya no nos sorprende tanto que aquí su plato de patatas sea realmente caro.