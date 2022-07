Se acaban de celebrar la gala que han nombrado a los 50 mejores restaurantes del mundo, en una nueva edición que da la revista británica Restaurant Magazine: los 50 Best Restaurants. Y de este ranking hay varios locales del país. Veamos los restaurantes españoles que encabezan los 50 mejores restaurantes del mundo.

Por suerte, casi siempre los locales del país están en todas las listas gracias al reconocimiento de su enorme gastronomía.

¿Qué restaurantes españoles que encabezan los 50 mejores restaurantes del mundo?

Dentro de esto 50 mejores restaurantes, el puesto 42 es para Quique Dacosta, en Denia, Alicante, y en el 21 está el Mugaritz, de Rentería, Guipúzcoa, mientras que el restaurante Elkano, también en el País Vasco se encuentra en el puesto número 16.

Dentro de los 5 mejores del mundo están también restaurantes españoles:

Disfrutar, de Barcelona, que está en tercer puesto

DiverXo, del cocinero madrileño Dabiz Muñoz, que ha quedado en cuarta posición.

del cocinero madrileño Dabiz Muñoz, que ha quedado en cuarta posición. El Asador Etxebarri (Vizcaya) de Bittor Arginzoniz, que ha quedado en la sexta posición.

El mejor restaurante del mundo es Geranium, en Copenhague mientras que el segundo es Central, en Lima. Luego hay Pujol, en Ciudad de México; A Casa do Porco, en São Paulo; Lido 84, en Gardone Riviera; Quintonil, en Ciudad de México; Le Calandre, en Rubano; Maido, en Lima; Uliassi, en Senigallia; Steirereck, en Viena; Don Julio, en Buenos Aires; Reale, en Castel di Sangro; Nobelhart & Schmutzig, en Berlín; Alchemist, en Copenhague; Piazza Duomo, en Alba; Den, en Tokio; Septime, en París; The Jane, en Antwerp; The Chairman, en Hong Kong; Frantzén, en Estocolmo; Restaurant Tim Raue, en Berlín; Hof Van Cleve, Kruishoutem; Le Clarence, en París; St. Hubertus, en San Cassiano; Florilège, en Tokio; Arpège, en París; Mayta, en Lima; Atomix, en Nueva York; Hisa Franko, en Kobarid; The Clove Club, en Londres; Odette, en Singapur; Fyn, en Cape Town; Jordnær, en Copenhague; Sorn, en Bangkok; Schloss Schauenstein, en Fürstenau; La Cime, en Osaka; Boragó, en Santiago; Le Bernardin, en Nueva York; Narisawa, en Tokio; Belcanto, en Lisboa; Oteque, en Río de Janeiro; Leo, en Bogotá; Ikoyi, en Londres y Single Thread, en Healdsburg.

Como vemos, están bien repartidos por diversos países del mundo, estando muchos de ellos en Europa y en primeras posiciones los españoles, que suman siempre destacados premios en todos los certámenes del sector.

Además hay otros premios como al restaurante más sostenible que es para el restaurante español Aponiente del chef Ángel León. Mientras que el premio World’s Best Sommelier Award 2022, otorgado por primera vez este año ha sido para Josep Roca de El Celler de Can Roca.