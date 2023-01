Este producto que tienes en casa puede acabar con los problemas en el desagüe de la ducha

La limpieza del desagüe de la ducha es fundamental para no correr el riesgo de que se bloquee por completo. Por suerte tenemos productos y remedios para evitarlo, pero lo cierto es que no se requiere gastar demasiado para una ducha bien limpia. De hecho te aconsejamos un producto que seguro tienes en casa y puede es el más eficaz para acabar con los problemas en el desagüe de la ducha.

El producto que puede acabar con los problemas en el desagüe de la ducha

El acto de limpiar el desagüe de la ducha obstruido puede no estar entre las actividades más emocionantes del día, pero es una de esas cosas que no debe posponerse por mucho tiempo. De hecho, el bloqueo a largo plazo dentro del drenaje puede volverse cada vez más difícil de eliminar. Sin embargo, no debemos desesperarnos, incluso en el peor de los casos existe una solución que te permite evitar recurrir a profesionales.

A menudo puede ser realmente molesto eliminar la caspa y el cabello que se atasca en el desagüe. A veces no es suficiente usar las manos y entonces es necesario recurrir a métodos efectivos. Una de las soluciones, de hecho, está relacionada precisamente con disolver el cabello y los pelos que quedan en el desagüe. Pero es solo uno de muchos, aunque entra en la categoría de productos o remedios naturales.

Crema depilatoria para desatascar la ducha

Una solución útil es la de la crema depilatoria. Esta última se usa precisamente para debilitar el cabello permitiendo que el tejido se debilite y se derrita. Simplemente vacía parte de un bote o envase de crema depilatoria directamente en el desagüe y espera unos cinco minutos, los mismos que se usan para usar en el cuerpo. Debes ahora abrir el chorro del agua y apuntas directamente hacia el desagüe.

Prueba también el bicarbonato y las bebidas carbonatadas

Otra solución a probar puede ser confiar en el bicarbonato. Esta sustancia puede resultar muy útil para lograr nuestro objetivo. Dos cucharadas con la adición de agua hirviendo serán un gran remedio.

Por último, están las bebidas carbonatadas . Esto se debe a que contienen dióxido de carbono y ácido cítrico que son capaces de corroer la grasa y la cal que asfixian las tuberías con extrema facilidad. En este caso, sin embargo, tomará al menos una hora de espera. De hecho, habrá que esperar a que el ácido cítrico haga su trabajo, obteniendo así los efectos deseados. El último remedio, un poco más complejo, consiste en el vinagre añadido a dos cucharadas de bicarbonato. Aseguraremos cierto éxito en la empresa manteniendo las tuberías completamente limpias.