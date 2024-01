Este problema está acabando con las parejas y no son las infidelidades

La «incompetencia estratégica», según la psicología, es una conducta donde tanto hombres como mujeres evaden conscientemente las responsabilidades domésticas utilizando frases como «tú lo haces mejor que yo». La rutina y las tareas del hogar, si no se abordan mediante el diálogo, pueden generar malestar en la pareja y, en casos extremos, llevar a la necesidad de terapia de pareja o incluso a la ruptura. La «incompetencia estratégica» implica desentenderse de las responsabilidades compartidas, lo cual puede tener repercusiones significativas en diversas áreas de la vida.

Qué es la «incompetencia estratégica»

La «incompetencia estratégica» se identifica como una forma de neurosis de evitación, considerada incluso como una manipulación sutil. En este comportamiento, expresado a través de frases como «A mí no me sale como a ti y si lo hago, te quejas», se evidencia una consciente incapacidad para realizar tareas del hogar no deseadas.

Según el terapeuta psicoanalítico Alexander Moreno, esta actitud implica que la persona simula con plena conciencia ser incapaz de llevar a cabo la tarea asignada o que le corresponde, lo que puede generar tensiones en las relaciones de pareja y señala una estrategia para eludir responsabilidades.

La simulación de incompetencia en las tareas del hogar puede tener dos motivaciones, según la especialista Claudia del Llano. En primer lugar, puede ser una estrategia simple para eludir responsabilidades de pareja, como cuidar a los niños, revelando una falta de disposición para asumir ciertas obligaciones.

En este caso, se recomienda un diálogo serio para abordar la situación antes de que se agrave. La segunda razón, con un trasfondo más psicológico, sugiere que la persona puede estar buscando escapar de situaciones que le generan inseguridad, duda o miedo, aliviando su ansiedad al delegar la carga en la pareja. Es importante reconocer que, aunque pueda existir una falta de conocimientos en ciertas tareas domésticas, esto no justifica la negativa a aprender y colaborar en los quehaceres del hogar.

Para prevenir llegar a situaciones conflictivas, Claudia del Llano aconseja la importancia de abordar el tema con la pareja, incluso si resulta desgastante, dando espacio para la comunicación abierta y receptiva. Escuchar activamente y estar dispuesto a comprender las preocupaciones del otro son clave. El doctor Moreno complementa esta sugerencia al proponer la elaboración por escrito de objetivos para lograr una convivencia armoniosa. Establecer acuerdos específicos, como compartir responsabilidades en el mercado, cuidado de los hijos y trabajo, es esencial.

¿Cómo resolver la situación?

Lidiar con la «incompetencia estratégica» puede convertirse en una carga para la persona encargada de realizar las tareas evitadas por el otro. Rescatar a alguien de esta conducta puede implicar asumir la responsabilidad de manera permanente, por lo que es crucial no caer en ese patrón o, al menos, intentar salir de él.

Una estrategia efectiva consiste en proponer una «clase práctica» para enseñar al pseudo incompetente a realizar la tarea que evita. En primer lugar, comienza resaltando un aspecto positivo de la persona, luego presenta la propuesta de enseñarle la tarea de una manera alentadora.

La «incompetencia estratégica» puede evolucionar hacia un sabotaje deliberado, convirtiéndose en un arte para generar más problemas de los que surgirían si la persona asumiera la tarea directamente.

En este nivel, el pseudo incompetente actuará como un aprendiz torpe o incluso podría cometer errores a propósito. Estos «errores» pretenden desanimarte de enseñarle, con la esperanza de que sigas encargándote de la tarea. Ante esta posibilidad, es importante prepararse para posibles «sabotajes» durante el proceso de enseñanza.

Para lidiar con un pseudo incompetente, es esencial establecer límites claros cuando la persona se niega a aprender o realizar ciertas tareas. Detalla las tareas que no estás dispuesto a realizar y propón soluciones concretas, como dividir las responsabilidades de manera equitativa.

Evitar confrontaciones puede convertirse en una carga de trabajo adicional, por lo que gestionar expectativas y comunicar tu disponibilidad es fundamental para evitar situaciones injustas en la relación de pareja.

El problema de la carga mental

Directamente relacionada con la «incompetencia estratégica», la carga mental conlleva una exhaustiva labor al asumir la total responsabilidad de organizar, planificar y coordinar las tareas relacionadas con el hogar y la familia. Aunque la pareja participe en algunas de estas labores, queda exenta de la carga mental asociada a la gestión y recordatorio constante.

Este peso adicional puede generar niveles elevados de estrés, incluso desencadenando ansiedad. Además, la persona que lleva la carga mental experimentará frustración e insatisfacción debido a la autoexigencia y la presión por cumplir con todas las responsabilidades, a pesar de que en muchas ocasiones resulta prácticamente imposible lograrlo.

En la mayoría de los casos, las parejas enfrentan desafíos personales y profesionales individuales, por lo que las responsabilidades compartidas del hogar y la familia deben distribuirse equitativa y justamente. La comunicación desempeña un papel fundamental para revertir la situación y lograr una división equitativa de las responsabilidades.