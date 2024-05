Este es el país más feliz del mundo: y muchos otros que también sonríen

El World Happiness Report edición 2024 ha vuelto a situar a Finlandia como «el país más feliz del mundo», siendo ya el séptimo año consecutivo en el que este lugar lidera el escalafón que mide lo bien que se sienten los ciudadanos de una zona específica a partir de una serie de factores considerados clave.

¿Cuáles son las características que tienen estos países? ¿En qué puesto ha quedado situada España y cuáles son los detalles más curiosos este año?

Finlandia, el país más feliz del mundo

La pregunta que todos nos hacemos ante la publicación de cada nueva edición de estos ránkings es «¿qué hace que un país sea más feliz que los demás»? Existen varias explicaciones posibles, según los expertos, y los especialistas que integran el World Happiness Report analizan en concreto algunos datos proporcionados por el Estudio Mundial de Gallup.

Este informe se centra en el apoyo social, la libertad personal, la expectativa de vida saludable, etc.

Otros indicadores que forman parte del ránking son la generosidad de los vecinos, la percepción de corrupción y el PIB per cápita.

Sabemos del soporte social de Finlandia, de su cobertura de servicios de salud y educación y de su extraordinaria seguridad que casi no registra delitos. Mencionado todo esto, el filósofo e investigador finlandés en psicología, Frank Martela, ha intentado esclarecer por qué sus compatriotas son tan felices.

Así, ha establecido hasta cinco elementos que cree que son la base de la felicidad del pueblo finlandés. Y, en muchos casos, envidia de los otros.

Expectativas propias

Este profesional afirma que los finlandeses se ponen sus propias expectativas y no hacen caso a las de los demás. Esta menor presión social le permite a cada persona perseguir sus caminos siendo más auténticos y no sintiéndose mal cuando no cumplen expectativas que no les corresponden pues no son las suyas.

Ganar conocimiento y compartirlo

Al parecer, los finlandeses aman convertirse en buenos en algo y posteriormente entonces lo comparten con los demás para alentar la idea de comunidad y participación.

Esforzándose por ser mejores individualmente llegan a ser mejores colectivamente. Y no se guardan sus conocimientos, sino que los enseñan.

Practican actos de bondad aleatorios

Estas personas están esperando siempre la oportunidad de ser generosas con los demás. Esta conducta promueve la realización personal y fortalece los vínculos comunitarios ya que se crea una «competencia» por ver quién ayuda más. Esto hace que los problemas se solucionen rápidamente y no se pierda tiempo.

Son buenos vecinos: país más feliz del mundo



En España, muchas veces nos llevamos peor con aquel que tenemos más cerca. En Finlandia hacen todo lo contrario. Tienen un concepto, talkoot, que define cómo contribuyen con los vecinos, compañeros del trabajo o con cualquier ciudadano del pueblo para resolver las cosas de forma colectiva.

Valorar la compañía

Es cierto que tras un día agotador tenemos todo el derecho a querer estar solos y disfrutar de nuestra casa y nuestras mascotas. Sin embargo, en Finlandia todo el sistema facilita que los ciudadanos puedan tomarse un momento del día o de la semana para dejarse acompañar.

Y valoran mucho la compañía ajena incluso cuando no hay un diálogo constante. El acompañamiento sin más es uno de los grandes secretos de la felicidad de los finlandeses.

Otros países felices del mundo

Aunque Finlandia encabeza la lista, otras naciones no se quedan atrás en cuanto a su idea de la felicidad ciudadana. Destacan Dinamarca y Lituania, que lideran en grupos de edad específicos, lo que comprueba que la felicidad puede variar significativamente dependiendo de factores demográficos y sociales.

En efecto, Lituania encabeza la lista entre los niños y jóvenes menores de 30 años mientras que Dinamarca es la nación más feliz para los mayores de 60 años.

España ocupa la 34° posición en la lista del World Happiness Report 2024, dos posiciones por debajo en relación a la lista publicada en 2023. ¿Cuáles son las causas de que un país bien localizado geográficamente, con historia, cultura, naturaleza y una extraordinaria gastronomía esté tan debajo de esta lista?

Todo apunta a la «percepción de riqueza» que tenemos los españoles. Es el factor económico el que pone a España muy por debajo de los puestos esperados.

Otras curiosidades

Serbia (37º) y Bulgaria (81º) han tenido los mayores aumentos en el promedio de evaluación de la vida desde que fueron medidos por primera vez.

Han avanzado, en relación al escalafón del año 2013, a las posiciones 69 y 63, respectivamente. En apariencia, son los países donde más mejora la calidad de vida.

Por otro lado, los Estados Unidos ha caído fuera del top 20 por primera vez desde que se publica el Informe Mundial sobre la Felicidad. Transcurridos 13 años de informes, ha caído hasta la 23° posición. Sobre todo, esto, debido al menor bienestar de los menores de 30 años.