Este es el motivo más descabellado por el que faltan empleados en los supermercados

Son muchas las personas que se encuentran en situación de desempleo, y que no dudan en buscar trabajo en los supermercados. Sin embargo, parece que estos no encuentran a todos los empleados que desearían o que de hecho, necesitan. Falta gente que tenga experiencia para cubrir determinadas vacantes, y la razón por la que no se pueden cubrir es bastante sorprendente. Descubramos a continuación, el motivo más descabellado por el que faltan empleados en los supermercados.

¿Por qué faltan empleados en los supermercados?

Carniceros, pescaderos y otros profesionales especialistas en alimentos frescos: estos son los trabajadores que faltan en prácticamente todos los supermercados españoles. Según datos de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), son casi 1.000 puestos de trabajo los que quedan vacantes cada año en los supermercados y entre los que destacan los especializados en frescos, tal y como explica El Español.

Las causas para no encontrar entre otros, carniceros y pescaderos, es la falta de titulaciones específicas que se enfoquen en la comercialización de alimentos frescos. Y por otro lado, parece que la gente no estaría muy informada sobre la proyección laboral que pueden llegar a alcanzar estas profesiones. Incluso existe también una problemática burocrática ya que por ejemplo, alguien que se haya especializado en carnicería o que se especialice en ello en una comunidad autónoma , no puede ejercer su profesión en otra.

Todo esto hace que siempre queden vacantes los puestos de especialistas en productos frescos, y que mucha gente se quede sin la posibilidad de tener un puesto de trabajo que además sea de larga duración y con un sueldo que supera de sobras el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se fija ahora en 1.080 euros brutos al mes. En concreto, el sueldo promedio de un carnicero está en torno a los 1.408 euros brutos al mes, mientras que un pescadero cobrar alrededor de los 1.216 euros brutos mensuales.

La falta de conocimiento y de titulación

Como mencionamos, una de las principales causas por las que no se encuentran a carniceros o pescaderos tiene que ver con el desconocimiento del oficio y también la falta de una titulación específica. Además a esto se le sumaría es que los estudiantes cuando están en la ESO o en el Bachillerato no son informados de las posibilidades que tiene este tipo de trabajo. Sin embargo para cambiar esta situación muchos supermercados ya organizan visitas de escuelas e institutos para dar a conocer las distintas profesiones que se llevan a cabo en los establecimientos.

Por otro lado, no existe título de Formación Profesional o cualquier otra titulacín sobre el comercio de alimentos frescos. Sí que existe sin embargo , una sobre la producción de alimentación, tal y como refleja el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, pero escasean las de comercialización.