Este es el extraño pero eficaz motivo por el que los repartidores de UPS nunca giran a la izquierda

Los repartidores de UPS nunca giran a la izquierda por un eficaz motivo que debemos tener en cuenta. Cada empresa es un mundo, pero todas, al igual que las personas queremos optimizar los gastos para ganar o tener en el banco lo máximo posible.

A nivel particular quizás no miramos los recorridos que hacemos con el coche, pero para una empresa cada euro cuenta y hay formas de ahorrar al final de año, miles o incluso millones de euros. Este giro a la izquierda que no realizan los repartidores de UPS no es casualidad, sino todo lo contrario.

Los repartidores de UPS nunca giran a la izquierda

UPS es una de las empresas más grandes de repartidores de mercancías, por lo que no es de extrañar que estemos ante uno de los negocios que más controla sus precios y lo hace de la mejor forma posible. Con una serie de elementos que se ha convertido en esencial.

Debemos tener en cuenta que se trata de una empresa centenaria que nos ha regalado una serie de ventajas importante. Siendo una de las que reparte paquetería en todo el mundo y empezó de la forma más casual, hace más de un siglo y con una mínima inversión.

Tal y como figura en su página web: “En 1907, dos empresarios adolescentes crearon lo que se convertiría en el servicio de entrega de paquetes más grande del mundo. Comenzando en un sótano de Seattle con un préstamo de 100 dólares: Claude Ryan y Jim Casey fundaron la American Messenger Company.”

El nombre inicial se cambió después de unos años y se establecieron los colores corporativos que hoy en día tenemos: “En 1919, la empresa se expandió por primera vez más allá de Seattle, a Oakland, California, donde debutó el nombre de United Parcel Service. Ese mismo año la empresa pintó los coches de la empresa con su característico color café, que representa clase, sofisticación y profesionalidad.”

La expansión de este negocio durante estos cien años ha sido total y se ha convertido en una de las más destacadas de la historia. Por lo que no es de extrañar que sus técnicas sean imitadas en todo el mundo. Hay una razón para que los repartidores no giren a la izquierda y quizás te sorprenda lo que se ahorrar con este gesto que no llega solo.

Los repartidores de UPS no giran a la izquierda

Las calles de la izquierda suelen acumular más coches por lo que acaban siendo las que marquen la diferencia. Esos minutos de más, pero sobre todos, esos elementos que acabarán siendo lo que marquen un gasto de más, por lo que para una empresa no supone un plus de energía, sino que acabará siendo un dinero extra.

El tiempo es oro por lo que los repartidores de UPS cuentan con un navegador que les permite evitar al máximo cualquier giro a la izquierda. Llegando hasta el lugar que uno necesita de la mano de un tipo de navegador que acabará siendo el que se comprometa a lograr aquello que la empresa y el trabajador necesita.

Pueden hacer el recorrido en el menor tiempo posible, contando con un elemento que acabará siendo el que marque la diferencia. Llegando hasta su destino en menos tiempo y haciéndolo de una manera que UPS sabe que acaba ganando, si nos fijamos en los datos nos hará replantearnos estos giros a la izquierda.

Desde 1970 que los repartidores de UPS no giran a la izquierda, por lo que se han ahorrado la friolera de unos 160 millones de kilómetros y 45 millones de litros de combustible al año.

Una cifra enorme para poder justificar estos no giros, por lo que merece la pena esforzarse con una serie de elementos que son fundamentales. Podemos empezar a hacer una serie de elementos que son fundamentales y con lo que tenemos que habituarnos. Es importante empezar a pensar en estos detalles, las grandes empresas como UPS pueden permitirse el lujo de hasta crear este tipo de gps que les permita ahorrar tiempo y esfuerzos.

A partir de ahora ya podrás saber cómo afrontar determinados gastos de más, incluso pensando en estos giros que quizás no darás nunca más o que podrías evitar de una forma diferente. Las aplicaciones y los expertos son aquellos que te ayudarán a buscar una serie de elementos que nos servirán para ahorrar una especie de cambio que puede marcar un antes y un después. Los pequeños cambios son los que marcarán la diferencia, también en este gesto cotidiano que es dar un giro con el volante que podría cambiar para siempre lo que nos cuesta llegar a final de mes sin apenas esfuerzo con pequeños esfuerzo.