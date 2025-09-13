Éstas son las monedas que puedes tener tiradas en casa y que valen un pastizal
Puedes estar tiradas en casa
Estas monedas cuestan un pastizal
Los expertos de OroBilbao nos explican en su blog cuáles son las monedas que podemos descubrir en nuestra casa que acabarán costando una cantidad de dinero que puede ser difícil de creer:
- 50 Céntimos de 1949 E-51. Con motivo de la II Exposición Nacional de Numismática, en 1951 se volvió a acuñar esta moneda, grabándose en ella “E-51”. Actualmente están valoradas en 500 euros. La moneda de 50 céntimos de 1949 E-51 es una pieza histórica de la numismática española que fue acuñada durante el régimen de Francisco Franco. Esta moneda es una de las más valoradas y coleccionadas por los numismáticos y representa una época importante en la historia de España. En su anverso, la moneda presenta el escudo de armas del régimen franquista, rodeado por la inscripción «FRANCISCO FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA POR LA G. DE DIOS». En el reverso, se encuentra el valor facial «50 CÉNTIMOS» y la fecha de emisión «1949», con la marca de ceca «E-51» debajo La marca de ceca «E-51» se refiere a la ceca de Madrid, donde se acuñó la moneda en una aleación de aluminio-bronce. La moneda tiene un diámetro de 21 mm y un peso de 4 gramos, y su diseño fue obra del grabador Francisco Arroyo. La moneda de 50 céntimos de 1949 E-51 es muy valorada por los coleccionistas de todo el mundo debido a su diseño único y a su valor histórico como pieza de la época franquista en España. Su rareza y su excepcional estado de conservación la convierten en una pieza única y codiciada por los amantes de la numismática. Además, su pequeño tamaño y su peso la hacen fácil de transportar y guardar, lo que la convierte en una excelente adición a cualquier colección numismática.
- 1 Peseta de 1947. Esta moneda tiene gran valor porque forma parte de las primeras con la efigie de Franco (conocidas popularmente como “rubias”). Se sabe que algunos coleccionistas han llegado a pagar 1.400 euros por los ejemplares en cuya estrella aparece un 56. La peseta de 1947 fue acuñada en aluminio-bronce y tiene un diámetro de 19 mm y un peso de 2,5 gramos. Fue diseñada para ser utilizada como medio de pago en las transacciones comerciales cotidianas, como la compra de pan, leche o cualquier otro producto de consumo básico. Esta moneda es un símbolo de la España de posguerra y de la lucha del país por recuperarse después de la Guerra Civil. Durante este período, la economía española se encontraba en una situación precaria, y la moneda de 1 peseta fue un símbolo de la estabilidad financiera que el gobierno intentaba establecer. En la actualidad, la peseta de 1947 es una pieza muy valorada por los coleccionistas numismáticos. Su rareza y su excepcional estado de conservación la convierten en una pieza única y codiciada por los amantes de la numismática. Además, su diseño sencillo pero elegante la convierte en un testimonio histórico de un período crucial en la historia de España.