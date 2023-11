Una estadounidense ha descubierto un artilugio español que la ha dejado en shock, no puede creer que sea real. El choque cultural entre dos países tan distintos como Estados Unidos y España puede provocar más de un dolor de cabeza. Por lo que, aunque parezca que sean lugares muy parecidos, nada más lejos de la realidad. Esta joven estudiante ha demostrado que hay artilugios que separan España de Estados Unidos. Este vídeo viral ha recibido millones de visualizaciones, pero no es de extrañar, dadas la sorpresa que ha generado este artilugio español.

Un joven de EEUA se maravilla ante este objeto

Un artilugio español ha sido el objeto de debate de las redes sociales gracias a una estadounidense que lo ha hecho viral. Viajar a un país extranjero no es fácil, dejar todo a un lado y llegar a un territorio en el que nunca has estado. Aunque hoy en día, las redes sociales, las películas y un sinfín de aplicaciones nos conectan con el mundo, nada tiene que ver con estar en un lugar concreto del planeta.

Esta joven atraída por la comida más rica del mundo, los mejores monumentos y paisajes y, quizás, con la intención de aprender español, ha llegado a un rincón de España con mucha personalidad. A la hora de viajar o de buscar un lugar en el que estudiar o quedarse, nos enfrentamos a una lotería constante.

Viajar de Estados Unidos y llegar a un piso o casa de los de época en España, no debe ser fácil. Dada la decoración del lugar y lo que nos muestra esta joven, no parece un piso del centro de Barcelona, aunque todo puede ser. La realidad es que ha llegado a un lugar con un artilugio español que quizás hace décadas que los propios españoles no vemos.

El brasero es el gran descubrimiento de esta joven

La decoración del piso en el que se ha instalado esta joven ya nos hace pensar que no es de los más caros, sino que ha optado por sumergirse en la España más profunda. Nos ha trasladado directamente a la casa de nuestras abuelas o madres, a unas décadas atrás en el tiempo.

Las casas con brasero ya no son muchas. Se ha optado por otros sistemas de calefacción más seguros, los braseros, aunque son un gran aliado para combatir el frío del invierno han acabado siendo peligrosos, por lo que esta mujer muestra uno de ellos. Es casi imposible de encontrar hoy en día, pero esta joven de Estados Unidos tiene uno en su casa.

Además del brasero, también ha quedado muy sorprendida al ver un escurreplatos. Acostumbrada quizás a los lavaplatos de su país o al ver un tendedero, algo totalmente inusual. La realidad es que España es muy diferente de unos Estados Unidos que culturalmente se ha separado bastante de nuestro territorio.

Dependiendo de donde se viva, aunque seamos todos casi idénticos en cuanto a gustos o modas, hay siempre elementos que nos diferencian. En España durante muchos años las formas de calentar una casa han sido a través de un Brasero o estufa de gas, menos de calefacciones que solo había en las mejores casas. Ahora todos tenemos un sistema cómodo y seguro para mantener nuestra casa en perfectas condiciones cuando llega el invierno.

Esta estadounidense está pensando en patentar este invento, en su país no hay artilugios españoles tan originales y prácticos. Aunque quizás tenga que esperar un poco antes de llevárselo y ver cómo le funciona. Este invento ha estado décadas con nosotros, aunque ya está en desuso.