Ésta es la ‘teoría de la servilleta’ que prueba si hacéis buena pareja

El amor es un sentimiento complejo que inspira a los seres humanos de maneras muy diversas. A pesar de las numerosas reflexiones e historias sobre el tema, no existe un ingrediente secreto ni reglas definitivas para el éxito de una relación. No obstante, continuamente surgen nuevas teorías que intentan definir indicadores de compatibilidad en una pareja. Una de estas teorías populares es la «teoría de las aceitunas», que sugiere que si a uno de los miembros de la pareja le gustan las aceitunas y al otro no, podría ser una señal de afinidad.

Ahora las redes sociales han dado paso a una nueva teoría: la «teoría de las servilleta». Según esta teoría, la diferencia en la cantidad y el uso de servilletas durante las comidas en restaurantes revela características importantes de la dinámica de una pareja. Se plantea que en una relación ideal, uno de los individuos tiende a usar varias servilletas de manera desordenada durante las comidas, mientras que el otro únicamente necesita una servilleta, que mantiene ordenadamente cerca de su plato.

En qué consiste la ‘teoría de la servilleta’

La bautizada como «teoría de las servilleta» que está ganando popularidad en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, propone un curioso medidor de la afinidad en las parejas basado en el uso de servilletas durante las comidas. Según esta teoría, una pareja ideal se caracteriza porque uno de sus miembros tiende a usar muchas servilletas, arrugándolas y cubriendo su plato, mientras que el otro usa sólo una servilleta de forma ordenada y limpia.

Ésta peculiar observación ha generado bastante interacción entre usuarios que se identifican con la dinámica descrita, compartiendo quién de la pareja se ajusta a cada perfil. Esta teoría recuerda a otras tendencias virales sobre relaciones, como la «teoría de las aceitunas»mencionada por Ted Mosby en el primer capítulo de «Cómo conocí a vuestra madre». Según esta última, para que una pareja funcione, uno de los miembros debe adorar las aceitunas mientras que el otro las detesta, enfatizando la importancia del equilibrio en los gustos individuales dentro de una relación.

La ‘teoría del carrito’ que se ha hecho viral

Por otro lado, la «teoría del carrito de la compra», que se ha hecho en redes sociales, plantea un interesante dilema ético acerca de la autopercepción y la responsabilidad personal. Según este concepto, el acto de devolver el carrito al lugar indicado en el supermercado no solo es una tarea física simple, sino también una prueba de fuego moral. Aunque no existe una obligación legal estricta para hacerlo, quienes optan por llevar a cabo esta acción lo hacen por considerarla correcta y apropiada, mostrando así un sentido de civismo y autodisciplina.

El autor original argumenta que esta acción cotidiana revela mucho sobre la naturaleza moral y la capacidad de autogobierno de una persona. Es un claro indicativo de si una persona está dispuesta a cumplir con normas sociales básicas por iniciativa propia, sin la necesidad de ser coaccionada por leyes o la amenaza de sanciones. En este sentido, aquellos que deciden no devolver el carrito podrían ser interpretados como careciendo de ese sentido de responsabilidad y respeto hacia la comunidad.

La teoría también enfatiza que no hay ningún tipo de castigo por no devolver el carrito; nadie será multado ni enfrentará consecuencias graves por dejarlo abandonado. Es una elección que depende exclusivamente de la ética personal de cada individuo. Así, el acto de devolver el carrito se convierte en un símbolo de cómo las personas interactúan dentro de la sociedad y de cómo interpretan y aplican normas no escritas pero socialmente aceptadas.

«El carrito de la compra es la última prueba de fuego para saber si una persona es capaz de gobernarse a sí misma. Devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda y que todos reconocemos como correcta y apropiada. Devolver el carrito de la compra es objetivamente correcto. No hay situaciones distintas a las emergencias extremas en las que una persona no puede devolver su carrito. Simultáneamente, no es ilegal abandonar su carrito. Por lo tanto, el carrito de la compra se presenta como el ejemplo máximo de si una persona hará lo correcto sin verse obligado a hacerlo».

«Una persona que es incapaz de hacer esto no es mejor que un animal, un salvaje absoluto al que sólo se le puede obligar a hacer lo correcto amenazándolo con una ley y la fuerza que la respalda. El carrito de la compra es lo que determina si una persona es un buen miembro de la sociedad».