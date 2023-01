Juan Roig es el dueño de Mercadona, los supermercados con mayor cuota de clientes en España del que ahora se han revelado ciertos detalles sobre lo que le gusta desayunar y también sorprenderá a muchos que suele dejar propinas y además bastante elevadas. Esta es la «millonaria» propina que Juan Roig, dueño de Mercadona, deja en los restaurantes.

Juan Roig deja esta propina donde desayuna

El dueño de Mercadona no duda en dejar propia cuando desayuna o come fuera. De hecho, se acaba de saber que la tercera persona más rica del mundo (4.742 millones de euros de patrimonio según «Forbes», solo por detrás de Amancio Ortega y de su hija Sandra) fue recientemente a desayunar con un grupo de directivos y altos cargos de su cadena de supermercados y de este modo, sabemos no sólo en qué consistió dicho desayuno, sino que también se ha revelado la cantidad que finalmente dejó como propina.

El desayuno de Juan Roig fue bastante completo, con queso fresco con anchoas, lomo, café, agua y cocacolas. Se sirvió en el restaurante Manolín Campa, en la calle de Jesús en Oviedo y por lo visto Roig pagó la cuenta y además dejó una propia de 12 euros.

Su visita al restaurante llevaba programada desde hacía 15 días, pero el dueño no pudo decir nada a nadie hasta el momento en el que se produjo y en declaraciones a La Nueva España dijo que «para ser tan importante» le había parecido un hombre «discreto» y «generoso».

Una vez finalizó el desayuno, que se había convertido casi casi en una reunión de negocios. Roig acudió a uno de sus establecimientos, el del Mercado del Fontán donde por lo visto estuvo 45 minutos.

Los 70 millones que Juan Roig donó durante la pandemia

Siendo dueño del supermercado de mayor éxito en España y sabiendo el nivel de fortuna que tiene, no es de extrañar que deje propinas en los restaurantes, pero no sólo eso. Recordemos que también Roig donó una cifra auténticamente millonaria en 2020. En concreto no dudó en reinvertir unos 70 millones de euros de su sueldo y dividendos con el fin de reactivar la economía de la Comunidad Valencia y del resto del país, en el peor año de la Pandemia. Una donación que también sirvió para involucrase con el como en mecenazgo y otras labores sociales, como de hecho venía haciendo desde hace años, pero cuya labor aumento precisamente a raíz de lo que se sufrió en toda España por culpa de la Covid-19.