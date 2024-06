Esta mesa de terraza se ha puesto de moda en París: se acopla a la barandilla incluso en terrazas mini

Las terrazas mini ya puede ser espacios perfectamente organizados para las cenas y las comidas de verano, esta mesa hace posible lo imposible. Si te encanta tomarte una copa de vino mientras contemplas las estrellas o un café a primera hora recibiendo el sol en tu terraza, pero no tienes espacio para una mesa, esto te interesa.

En París es una auténtica revolución y no es para menos, ha cambiado la vida de muchas personas que pensaban que no se podía disfrutar de su mini terraza. Esta mesa está de moda y su éxito no es casual.

Las terrazas mini por fin tienen su mesa ideal

Estamos empezando a preparar el espacio exterior de la casa para disfrutar en primera persona de una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no has tenido en cuenta. Una buena mesa y una silla son esenciales para descubrir esas largas jornadas en busca de fresquito o de sol.

Las terrazas empiezan a cubrirse de flores y de alegría cuando estamos ante un elemento que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Queremos crear un espacio exterior que sea igual que nuestra casa o que nos permita ganar algo de terreno para poder afianzar algunos elementos importantes.

Con la llegada del calor queremos salir al exterior. Es la manera de sentir el aire fresco y de abrir nuestras casas para que no se conviertan en un horno. Tradicionalmente, este tipo de elemento ha sido el que se ha convertido en la mejor opción para el día a día. Si estás deseando vivir al máximo en tu terraza, debes buscar los muebles adecuados.

Las grandes ciudades no tienen espacio. Cada vez más se opta por pisos más pequeños cuya finalidad es tener espacio para una vida mini, aprovechando cada metro de suelo urbano. Lo hemos notado con pisos que se han convertido en menguantes. Ahora el tamaño parece ser un problema.

Tener una terraza grande es un privilegio que no todo el mundo se puede permitir. Especialmente porque cuesta un dinero que tenemos que invertir. Para vivir con menos, hemos renunciado a una gran terraza, nos hemos quedado con una mini terraza que ha encontrado en esta mesa la mejor opción posible para hacernos disfrutar.

Todas las terrazas de París ya tienen esta mesa

París es una ciudad que también ha visto reducido su espacio y se ha convertido en un lugar donde las pequeñas terrazas ganan en encanto. Podremos vivir de nuevo disfrutando de esos momentos de relax sintiendo el sol o el calor de un verano que puede darnos más de una alegría.

En el momento en el que quieras hacerte con una terraza al más puro estilo parisino, no solo debes buscar las plantas o hierbas aromáticas que le aporten algo de verde, también debes estar preparado para poder descubrir en primera persona algunas novedades importantes.

La mini mesa que se coloca en la barandilla de una terraza o hasta de una ventana es lo que necesitas este verano. Un elemento que realmente cambiará por completo la estética de una casa que ha sido destinada a triunfar en todos los sentidos. Prepara el elemento que deseas para poder vivir un verano de tapas y de alegría al aire libre en un espacio que pese a ser pequeño, tendrá todo lo necesario para hacerte disfrutar de una y mil formas distintas.

Extra terrasse es la empresa que fábrica esta increíble mesita que según afirma en la descripción del producto: «¡El accesorio imprescindible para tus aperitivos en el balcón y tus pausas para el café al aire libre! Mesa de balcón para barandilla fabricada en Francia 🇫🇷 Fácil fijación a todas las barandillas mediante nuestro kit de fijación (compatible con barandillas redondas)».

La historia de esta mesita empieza como un cenicero: «Todo empieza en junio de 2019 con una mesa. La idea de acoplar una pequeña estantería a un poste urbano existente, quise crear una con diseño propio y únicamente con madera reciclada, con el espíritu del upcycling. Después de algunas pruebas para validar la idea, hice un primer prototipo con trozos de madera y una lata de cerveza cortada por la mitad a modo de cenicero o macetero. Paralelamente a mis estudios de arquitectura (de 2018 a 2021), desarrollé el objeto y creé un sistema de fijación mediante tornillos de mariposa, que permite una perfecta estabilidad. No sabía nada de carpintería y tuve que aprenderlo todo con la ayuda de una asociación de Versalles, llamada ADN. Hice lo que pude: recogí trozos de madera después de talleres y proyectos e hice prototipos después de las clases. También creé un cenicero que se coloca alrededor de un poste. Realicé algunas pruebas en la vía pública para validar esta segunda idea. Así que coloqué 3 ceniceros en postes, frente a las estaciones de metro, en el distrito 11 de París. Las pruebas fueron concluyentes: con un objeto original, los transeúntes se sienten tentados a tirar la colilla al cenicero. Mi objetivo a largo plazo sería evitar que miles de colillas acaben en el suelo y por qué no integrarlas algún día en una cadena de reciclaje. Después de haberme abastecido de una mesa y un cenicero suficientes, recorrí París en bicicleta para acercarme a los restauradores. La mayoría de las veces encontraron el objeto “cool” e “innovador”, lo que me consoló y me hizo querer continuar». Hasta llegar a esta mini mesa que ya es todo un éxito en París y se vende por solo 119 euros.