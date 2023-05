Esta lata de conservas está preocupando a todos: si la tienes en tu despensa, mira si tiene esto

Las conservas, tanto de pescado como de legumbres o de verduras, son uno de los alimentos más comunes en la despensa. Además de sacarnos de cualquier apuro, tienen una gran durabilidad, ya que no tienen fecha de caducidad, sino de consumo preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si las comemos después de esa fecha no vamos a sufrir ningún problema de salud, aunque sí es posible que la textura y el sabor hayan cambiado.

¿Las conservas se han puesto malas?

Sin embargo, es importante saber que las conservas también se deterioran a medida que pasa el tiempo. Por este motivo, una vez las abrimos, debemos comprobar que el olor, sabor y aspecto no estén alterados, aunque en algunos casos no es nada sencillo saber si están malas o no.

El tecnólogo alimentario Mario Sánchez ha publicado en su perfil de Twitter un bote de lentejas ennegrecidas en la superficie y ha planteado la siguiente pregunta: «¿Lentejas en mal estado?». A juzgar por la imagen, podríamos pensar que sí, pero nada más lejos de la realidad.

Según el experto, el hecho de que las lentejas tengan este aspecto se debe a que el líquido que las cubre, que recibe el nombre de aquafaba, no ha llegado hasta la parte superior del envase. Lo que ha ocurrido es que se ha vuelto de color negro porque el alimento se ha oxidado.

Aunque las legumbres tienen un color oscuro que no resulta demasiado apetecible, comerlas no conlleva riesgo alguno para la salud, siempre y cuando el bote esté sin abrir. Además, Mario Sánchez da un truco para saber si las conservas están en buen estado.

Al abrir un tarro de cristal, tenemos que comprobar que la tapa haga una especie de «pop». Esto significa que el vacío está bien hecho y que, por lo tanto, el alimento está conservado adecuadamente. Una vez abierto el tarro, lo ideal es consumirlo antes de tres días.

Para evitar la oxidación de las conservas de legumbres, muchos fabricantes utilizan el aditivo EDTA: «Es totalmente seguro, y se encarga de secuestrar iones metálicos responsables de este cambio de color tan poco apetecible.