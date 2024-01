El entrenamiento perfecto para dejar atrás los atracones de Navidad

Los atracones de Navidad pueden quedarse atrás con el entrenamiento perfecto que podemos tener a nuestro alcance. Solo necesitamos conseguir ponernos en manos de un buen profesional y empezar a hacer el ejercicio que necesitamos o tener la suficiente disciplina para emprender el camino de la salud en casa con unos ejercicios que son fundamentales para mantenernos en forma. Si estas Navidades te has pasado con la comida, mucho cuidado, porque puedes tener determinadas enfermedades que acabarás evitando con la actividad física adecuada. Hay un entrenamiento que te favorece, tengas la edad que tengas.

Este es el entrenamiento perfecto

Cada persona está acostumbrada a un nivel de actividad, bien sea por la edad o los ejercicios físicos que ha hecho a lo largo de su vida. Gracias a este tipo de acciones ha conseguido un cuerpo que se ha mantenido en forma, en mayor o menor medida, pero siempre de acuerdo con las necesidades de uno mismo.

Pese a los atracones de Navidad, no todo el mundo los absorbe de la misma manera. Hay personas que ni notarán esos excesos, más acostumbradas al deporte o quizás a dieta el resto del año. Algo que no sucederá con aquellos con un metabolismo más lento, por la edad o las hormonas, con lo que deberán estar más pendientes de cada caloría, pero especialmente de lo que hacen después de comer.

Siempre es recomendable, en la medida de lo posible, seguir moviéndose en Navidad. Caminar un poco después de las comidas y evitar el sedentarismo extremo. De la mesa a la cama y de la cama a la mesa, algo que realmente no es nada bueno a ninguna edad y con determinados tipos de cuerpo aún menos.

Dejarás atrás los atracones de Navidad con este entrenamiento

A la hora de realizar un buen entrenamiento post Navidad, además de caminar o correr que son buenas opciones que se adaptan al nivel de cada persona, podemos reforzar este proceso con algunas novedades. Uno de los deportes en lo que se queman más calorías y en especial se mueve todo el cuerpo es el tenis o el pádel.

También puedes empezar a hacer una tanda de ejercicios para mantener tu cuerpo en plena forma. Los básicos como los abdominales o las flexiones, además de las sentadillas son siempre las mejores opciones para estar en plena forma y evitar la acumulación de grasas en determinadas partes del cuerpo.

Sin salir de casa puedes hacer jumping jacks o escalada en el suelo, son buenas opciones para moverte sin excusas que valgan. Los jumping jacks son todo un clásico que te ayuda a mover piernas y brazos. Igual que este tipo de escalda de suelo con la que apoyas los brazos y vas subiendo y bajando las piernas.

Una actividad continuada de unos 30 minutos será suficiente para no dejar que los excesos navideños causen un daño terrible a nuestro cuerpo. Lo peor que nos podría pasar es acumular una grasa en forma de kilos de más que cuesta de eliminar, pero tarde o temprano es posible.

Antes de empezar a hacer ejercicio de forma compulsiva, analiza la situación. Sé consciente de lo que has comido, pero, sobre todo, analiza tu cuerpo, pésate para saber si has ganado peso o no. En Navidades tendemos a movernos más, si vamos a de un sitio a otro o a eliminar algunas comidas de la lista. El ayuno intermitente se ha convertido en un buen aliado del control de los kilos de más que puedes intentar poner en práctica para eliminar los excesos que has comido.