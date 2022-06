Has sido engañado: esta es la verdadera forma de tomar el whisky

El whisky es una de las bebidas más conocidas a nivel mundial. sin embargo, a día de hoy sigue ocasionando conflicto al no saberse con claridad dónde se originó, si en Escocia o en Irlanda.

Si hacemos caso a textos oficiales, el whisky habría sido inventado por monjes irlandeses en 1405 pero también se habla de, John Cor, fraile escocés que es considerado el primero en crear whisky de la historia, dado que su nombre es el que aparece en el primer registro que menciona al whisky con fecha del 1 de junio de 1494.

De lo que no hay duda es de que es una bebida que representa a ambos países. Sin embargo, no están en lo cierto cuando defienden que sólo hay una manera correcta de tomarlo, cuando en realidad no es así.

Te descubrimos la verdadera forma de tomarlo.

La verdadera forma de tomar el whisky

El whisky es una bebida a partir de agua y cebada que se debe dejar fermentar y envejecer durante varios años. Se deja en barricas de madera y dependiendo de estas, se puede obtener una especialidad u otra o que de hecho el whisky tenga un sabor más intenso, más seco o algo más suave.

De hecho el whisky escocés es más variado en aroma y sabor que el irlandés que gusta mucho más a los auténticos amantes de esta bebida o de hecho aquellos que gustan de que tenga un regusto fuerte e intenso.

¿Cómo se toma el whisy?

Si hacemos caso a las películas y a series como Peaky Blinders, que ha sido en parte una de las responsables de que el whisky vuelva a estar de moda, podemos decir que habría no una, sino dos maneras precisas de tomar esta bebida destilada: una es acompañada de dos cubitos de hielo o de un chorrito de agua fresca ( o de gaseosa) y la otra como se dice vulgarmente «a palo seco», es decir, sin añadir ni agua ni hielo.

Sin embargo, los expertos aseguran que lo mejor es probarlo tal cual y a partir de las sensaciones que nos infrinja decidamos si rebajarlo con agua o con hielo. De hecho aconsejan que para alguien poco experto, la mejor manera de disfruta del whisky es a temperatura ambiente y como mucho, añadiendo un cubito de hielo. Solo así podrás apreciar bien los matices de su sabor y aroma.

Ahora si lo que deseas es beber el whisky de un modo más tradicional todavía, puedes hacer como en Irlanda y beberlo con cerveza. Hay dos maneras de hacerlo: tomas un chupito de whisky y luego uno de cerveza o mezclas ambas bebidas con una tónica y una rodaja de limón.

Ahora ya sabes cómo beber el whisky y que opciones tienes para decidir como hacerlo aunque el mejor consejo que te dará cualquier experto es que la mejor manera de beber whisky es «como te apetezca». Lo importante es que disfrutes esta bebida como más te guste y que además lo tomes este sábado dado que hoy se celebra el Día Internacional del Whisky.