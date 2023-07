El emotivo vídeo de un águila protegiendo sus huevos durante una fuerte lluvia de granizo

La implacabilidad de la naturaleza a veces nos sorprende con imágenes conmovedoras de supervivencia animal. Este es el caso de un águila pescadora que fue captada en video protegiendo sus huevos frente a una fuerte tormenta de granizo que la golpeaba. La grabación, que se hizo viral con más de 150.000 visualizaciones fue publicada en redes sociales el pasado mes de mayo por la cuenta de los parques y espacios abiertos del condado de Boulder, Colorado.

La entidad informó que la hembra de águila nunca abandonó el nido a pesar de que fue golpeada por granizo del tamaño de un guisante. «Los huevos permanecen intactos y esperamos ver a los polluelos en unas pocas semanas», anunciaron.

The female osprey at the Fairgrounds was relentless in protecting her eggs through last night’s hail storm. She was pounded by pea-sized hail and never left the nest. The eggs remain intact and we hope to see chicks in a few weeks. Watch live at https://t.co/r54Hf36V0J pic.twitter.com/Y4CofpR8IQ

— BoCo Open Space (@BoulderCountyOS) May 10, 2023