El duro aviso de un carnicero a quienes compran esta parte del pollo: «Estamos locos»

Un carnicero lanza un duro aviso, a todos los que compran esta parte del pollo, nos hemos vuelto totalmente locos al comprar en el supermercado estas bandejas de carne. La carnicería era el lugar en el que nuestras madres y abuelas conseguían hacer magia. Escogiendo las mejores piezas para sus recetas, viendo como se picaba la carne en vivo y en directo para llevársela a casa libre de cualquier aditivo o acudiendo a la carnicería el día en el que se hacían las salchichas.

Era todo mucho más natural y de hecho lo comíamos de forma muy distinta. Parece que la carne, más allá del arte que tenían para cocinar, tenía otro sabor. Pero cuidado porque en cierta manera estaremos ante unos detalles que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Sin duda alguna, habremos llegado a un punto de no retorno que acabará siendo el que marque un antes y un después. Una situación que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en estos días en los que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta lo que nos esperaba.

Estamos locos por comprar esta parte del pollo

El pollo es la carne blanca que no podemos dejar de incluir en nuestra cesta de la compra, representa un buen básico que se ha convertido en el mejor aliado de una combinación de ingredientes que pueden ser claves. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que quizás hasta la fecha no teníamos en mente.

La aportación de proteína que queremos incluir en nuestra casa tiene cada vez un playo mayor, pero además parece que nos ayudemos a que así sea. Comprar en la carnicería nos puede hacer más barata la compra de la semana. Invertiremos tiempo en aquello que queremos, cuidar nuestra salud y alimentación.

Es momento de apostar claramente por ciertos detalles que acabarán siendo los que se adapten a nuestras necesidades. Lo que nos espera al comprar solomillo de pollo es gastar casi 3 euros de más en una elección que puede llegar a ser del todo inesperada en todos los sentidos.

Sin duda alguna, deberemos tener en cuenta algunos detalles que quizás hasta ahora no hubiéramos ni tenido en cuenta. El solomillo de pollo realmente no es más que una parte de la pechuga. Cambiando el norme nos cobran de más, de la misma forma que sale más barato comprar un pollo entero que comprar las piezas por separado.

Esta parte del pollo nunca deberíamos comprarla en el supermercado y más por el precio por la que la venden. Es un auténtico robo que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. En los tiempos que corren, pararse a ver qué es lo que está más o menos caro es algo fundamental.

Desde Larrouse cocina nos explican los distintos cortes del pollo y los usos en la cocina que podemos darles.

Huacal o guacal El huacal o guacal es una pieza de pollo que generalmente se desecha por no contener carne, sino ser sólo hueso. Éste, al igual que la rabadilla y el retazo de pollo, es ideal para preparar caldo o fondo de pollo. Sólo coloca el huacal en una olla con suficiente agua, añádele verduras como zanahoria, apio y cebolla cortadas toscamente y algunas hierbas de olor, y deja que se cocine a fuego bajo durante una hora. Cuela el caldo y resérvalo en congelación hasta que lo vayas a utilizar. Alas y pescuezo Las alas y los pescuezos son las mejores partes del pollo ¡para chupar! Al no tener mucha carne son perfectas para rostizarse o asarse, ya sea adobadas o marinadas. Lo importante en este caso es el sabor y textura que se impregna en la piel. Rabadilla La rabadilla es el extremo posterior del cuerpo del pollo o de alguna otra ave. Esta pieza generalmente se desecha, pero debes saber que también puede utilizarse en la preparación de caldos o fondos. En algunos países suelen asarla y venderla en brochetas. Al conjunto de alas, huacal y rabadilla se les conoce como rana, por la forma de la pieza. Pechuga Una de las partes más apreciadas del pollo es la pechuga, porque contiene mucha carne. Se puede utilizar de muchas formas: entera, en mitades, con o sin hueso y piel, todo depende de la preparación. Por ejemplo, para preparar tinga se utiliza la pechuga entera, cociéndola en agua y después deshebrándola. En cambio, si la quieres para hacer milanesas, deberás comprarla sin piel, sin hueso y aplanada. Ambas son ideales para cocciones largas porque no se deshacen tan fácilmente como la pechuga. Asimismo, el hueso en ellas, aporta sabor a la preparación. Patas Respecto a las patas de pollo existen dos “bandos”: quienes adoran su textura gelatinosa y quienes la detestan. Las patas de pollo no son una pieza muy común para cocinar, a pesar de que es muy fácil prepararlas. La mayoría de las veces las encontramos en los esquites, caldos o adobos, pero también se pueden hornear para consumirlas como botana. Es importante que antes de prepararlas se limpien quitándoles la piel y las uñas. Menudencias El hígado, la molleja y el corazón son conocidos también como menudencias. Éstos tres elementos del pollo también se pueden cocinar. En México se utilizan para añadirlos a sopas y caldos, por ejemplo, en algunas ocasiones la sopa de lima se suele preparar con mollejas. Por otro lado también se pueden preparar salteados con cebolla u otras verduras