El curioso motivo por el que no deberías comprar un vino de menos de 5 euros

Si alguna vez te has planteado comprar un vino de menos de 5 euros, cuando leas esto te lo pensarás dos veces. Santi Rivas, autor de ‘Deja todo o deja el vin0, es una de las figuras más importantes del sector vitivinícola. Tiene una sección mensual en ‘Gastro SER’, bautizada como ‘El vampiro del vino’, y en el último programa ha hablado de los vinos que venden los supermercados.

«He ido a Mercadona, Lidl, Carefour y El Corte Inglés, y no quiero adoctrinar, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que hay supermercados en los que no se debería comprar», ha comenzado diciendo. Santi Rivas cree que deberíamos dirigirnos hacia un consumo de vino que aporte valor añadido a la cadena, de manera que el límite debería estar entre 5 y 7 euros ya que elegir un vino por debajo de ese precio «empobrece al sector».

«Hacer vino significa cuidar la viña, vendimiar, vinificar, asegurar la crianza, embotellar, poner corcho, etiqueta y cápsula, tranportarlo, colocarlo en el lineal, darlo de alta en el sistema y que un cajero lo cobre. En algunos supermercados he visto vinos de 1,90 euros, pero si crees que eso vale menos de 5, yo te digo que quien está perdiendo dinero no es la gran superficie, sino el agricultor, y yo ahí le pido a la gente un ejercicio de responsabilidad. No tienen por qué hacerlo, pero yo lo recomiendo», señala.

Ahora bien, Santi Rivas reconoce que puede haber vinos de 2 o 3 euros que están riquísimos. Pero no esto no tiene nada que ver con la calidad. El ejemplo más claro es el de las empresas que, para emular el proceso de crianza en barrica, hacen chips de madera para darle matices al vino por muy poco dinero. Por lo tanto, un vino puede ser barato y estar rico, pero no necesariamente ser bueno.

¿Cuáles son los mejores vinos?

Santi Rivas recomienda probar vinos finos de Jerez como La Guita o La Gitana, que valen menos de 10 euros y cumplen los más altos estándares de calidad: «Están muy buenos y cunden porque te lo puedes ir tomando de forma espaciada y aguanta bien en la nevera. ¡Son muy buenos vinos!».

Uno de sus preferidos es Cvne Monopole, un vino blanco cuyo precio suele rondar lo 6 euros. Se elabora desde principios del siglo XX en Haro, y actualmente es el registro de marca más antiguo para un vino blanco de España.