Los mejores vinos de España, según la Guía de Vinos Gourmets

Contamos con gran variedad de vinos cada cual con sus aromas y sabores. Ahora, los usuarios de la Guía Vinos Gourmets (GVG), un completo manual con los mejores del país, han elegido a los que, según su opinión, son los mejores vinos de España de este 2022.

Sus responsables recogerán su premio durante el 36 Salón Gourmets, que se celebra del 17 al 20 abril 2023, como recompensa a su esfuerzo por enriquecer el universo enológico.

Cuáles son los mejores vinos de España

Mejor bodega

Esta guía ha nombrado a Bodegas José Pariente, en La Seca (Valladolid), como la mejor. Los responsables de la guía destacan que su artífice, Victoria Pariente, ha sabido dar relevancia a la variedad verdejo y transmitir a sus hijos su pasión.

Vinos blancos, espumosos, tintos…

El mejor vino blanco joven es Emina Verdejo, de Bodega Emina, de la DO Rueda vinos. Destaca por su aroma y recuerdos tropicales. Realmente no es un vino caro, ya que su botella ronda los 6 euros.

El mejo blanco crianza lo ha ganado Contino, de los Viñedos del Contino de la DOCa Rioja. Está elaborado con uvas de la variedad viura y garnacha blanca. La garnacha blanca procede de la finca de San Gregorio Encina plantada en 1980 con terrenos arcillo calcáreos. La Viura procede de distintas zonas de Contino, del aluvial y antiguo pago del Lentisco, del pedregoso San Gregorio La Tabla y de la finca de Santa María. Todas con edades entre los 35 y 40 años.

El mejor rosado es Viña Sastre Marcelina Gómez, de Bodegas Hnos. Sastre, de la DO Ribera del Duero. Mientras que el mejor tinto joven es Artuke, de Bodegas y Viñedos Artuke de la DOCa Rioja, el mejor tinto con crianza recae en Tinto Pesquera Reserva de Tinto Pesquera, DO Ribera del Duero; y el mejor espumoso es Mestres Visol de Cava Mestres, DO Cava.

Por su parte, el mejor generoso es Cayetano del Pino y Cía. Palo Cortado, Cayetano del Pino y Cía., de DO Jerez-Xérès-Sherry. Presenta aromas a vainilla y una redondez suave debido a su crianza en botas de roble americano, y el sabor es seco y aterciopelado en boca y de gran persistencia dejando notas de frutos seco.

Hay más reconocimientos, como la mejor tienda y el premio especial del año. Para la primera, destacar que se trata de Tentación Gourmet, que está en Lugo. Y el precio especial es para Pablo Ossorio González, de Bodegas Hispano-Suizas, por su dedicación y perseverancia para poner en valor la imagen de los vinos del Levante.