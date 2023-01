James Suckling es uno de esos dioses del vino como RobertParker y Jancis Robinson. Por su paladar han pasado miles de vinos, de todos ellos recomienda unos pocos. Son esos pocos los que pasan a las listas de los más deseados. Es el poder que tiene este norteamericano, uno de los críticos de vino más relevantes de Estados Unidos. De los pocos afortunados premiados con su crítica destacamos tres españoles que han contado con la gracia de otras puntuaciones de gran prestigio:

Yjar Rioja 2018, D.O.Ca. Rioja, el proyecto personal del enólogo Telmo Rodríguez, que ha conseguido colarse en La Place de Bordeaux, uno de los mercados de vinos más antiguos y prestigiosos del mundo. En concreto, este vino ha sido el primer tinto español que ha entrado en este espacio con 800 años de historia (creado por los ingleses y holandeses en el siglo XVI), donde actualmente se venden las grandes botellas producidas en Burdeos a comerciantes de todo el mundo. No obstante, aunque no son abundantes, desde hace 20 años en este concepto también hay sitio para otros vinos de terceros países como los proyectos del Barón Philippe de Rothschild Almaviva (Chile), Opus One (California) y el vino italiano Massetto.

Álvaro Palacios Priorat L’Ermita 2020, D.O.Priorat es uno de los vinos más caros de España, con un precio medio de venta al público de 2.000 euros por botella. Pero, está a la altura de las circunstancias, ya que ofrece una opulencia sorprendente de una añada bastante complicada que tuvo que sobrevivir a los desafíos de la lluvia y el moho. L’Ermita es uno de esos vinos que traspasan la frontera de lo que es estrictamente un vino para convertirse en un objeto de deseo, una pieza exclusiva, de culto, ansiada por muchos y conseguida por muy pocos. Elaborado a partir de las variedades Garnacha y un pequeño porcentaje de Cariñena con un 2% de variedades blancas. La uva utilizada para su elaboración procede de un pequeño pago de algo más de 2 hectáreas con suelos de pizarra y viñas muy viejas, de entre 75 y 100 años de edad, situado en la Villa de Gratallops. La fermentación maloláctica y el posterior envejecimiento se realiza en barricas nuevas de roble francés, por un período de 18 meses. Otro ‘cru’ de viñedo único, el Álvaro Palacios Priorat La Baixada 2020 (9º puesto) es una incorporación más reciente a la familia de vinos Palacios y una alternativa más asequible que se acerca en calidad a L’Ermita con una atractiva pureza mineral.

Vilano, La Baraja, D.O. Ribera del Duero. Como el propio James Suckling dijo de la cosecha 2015, es «equilibrada elegancia en boca. Lo tiene todo». La escasa producción que arroja esta bodega es seleccionada a conciencia. Las variedades se vinifican por separado, haciendo de la tradición y la excelencia su emblema. En su elaboración se combina la tradición de las cepas centenarias de Tinto fino del Pago La Baraja, con la modernidad del Cabernet Sauvignon y de la uva Merlot. El resultado ha desembocado en un vino muy elegante, aterciopelado, con un potencial aromático único. La Baraja 2016 es un vino tinto sublime, a la altura de los grandes vinos del mundo. Fermentación maloláctica en barricas de roble francés de tonelerías seleccionadas. Raffaele, único asistente de Suckling durante años para Italia con base en Europa, es la única bodega española a la que le ha dedicado una crítica.