El documento nacional de identidad (DNI) es el documento de identificación de los ciudadanos españoles. En cada uno de ellos aparece el nombre y apellidos de la persona así como su dirección y también se le asigna un número y una letra, pero hay algo que no tiene aunque en teoría sí que debería llevarlo. ¿De qué se trata? Descubre ahora la curiosa razón por la que tu DNI no lleva esto.

La razón por la que tu DNI no lleva esto

Puede que no te hayas fijado o no lo hayas pensado porque tu nombre y apellidos no llevan tilde, pero lo cierto es que no existe un solo DNI en España que lleve tilde por mucho que la persona se llame por ejemplo José o Andrés.

Algo que se podría considerar como una falta ortográfica si bien no deja de ser una anomalía que contradice las normas de la Real Academia Española (RAE), pero ¿a qué se debe?.

El origen en las máquinas de escribir

El origen de esta costumbre se remonta a cuando el DNI se hacía con máquina de escribir, la cual no permitía el uso de la tilde en las mayúsculas, de modo que se adoptó esta “norma” al momento de manuscribir los datos personales, al igual que la firma y la huella digital del ciudadano. Así, las bases de datos que se usan para la emisión de los DNI provienen de los antiguos registros en los que se omiten las tildes.

Algo sorprendente si tenemos en cuenta que previo a ello, los primeros DNI en España, se emitían en formato de tarjeta de cartón y se completaba a mano con los datos personales del individuo, por lo que seguramente sí que llevaban tilde.

¿Por qué no se cambia actualmente?

Pero posteriormente se introdujo la impresión mecánica en las tarjetas de cartón, y como tal parece que no se podían poner tildes en las mayúsculas. ¿Pero por qué no se cambia ahora que se utilizan ordenadores? Parece que la razón es que se mantiene de este modo por costumbre y también, como explican en uno de los foros del Centro Virtual Cervantes, tendría que ver con el uso del programa que se utilice para hacer los DNI y que posiblemente no permita acentuar mayúsculas, aunque tampoco es que sepa exactamente qué programa se utiliza.

Por otro lado, muchos creen que esto se debe a que las mayúsculas no se acentúan aunque pensar esto (que por otro lado es bastante generalizado) es todo un error, teniendo en cuenta que la RAE lo explica claro: «Las letras mayúsculas, tanto si se trata de iniciales como si se integran en una palabra escrita enteramente en mayúsculas, deben llevar tilde si así les corresponde según las reglas de acentuación».

En conclusión, la omisión de las tildes en el DNI tiene un origen histórico y técnico que sin embargo, hoy en día no tendría justificación. Pero a pesar de ello, tampoco parece tener consecuencias graves para la identificación o la comunicación de modo que se ha optado por mantenerse, aunque sean muchas las voces que claman que en realidad, es un error ortográfico.