La criatura del Lago Ness: ¿monstruo o rana gigante? Los científicos tienen sus propias teorías

El monstruo del Lago Ness, conocido popularmente como Nessie, es el nombre del animal legendario que se dice que habita en el Lago Ness, situado en Escocia. Se trata de uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad.

La mayor parte de la comunidad científica asegura que la existencia de una criatura como la que describen los testigos es «altamente improbable». Sin embargo, ha surgido una teoría que los expertos están investigando y que, de ser cierta, probaría la existencia del monstruo del Lago Ness, solo que no sería un monstruo, sino una rana de gran tamaño.

Todo comenzó en el año 2005, cuando un equipo de SeaTrepid Inc, con sede en los Estados Unidos, realizó un escaneo completo del lago, con la esperanza de encontrar a la misteriosa criatura. Sin embargo, todo lo que hallaron fue una rana que vivía a 100 metros de profundidad.

A living toad 325 feet deep at the bottom of Loch Ness.

