Las cortinas blancas ya no se llevan: éstas son las alternativas que llegan en 2027 más elegantes para decorar las ventanas de tu casa

Durante años, las cortinas blancas han sido una de las opciones favoritas para vestir las ventanas gracias a la sensación de luminosidad que aportan y su facilidad para combinar con cualquier estilo decorativo. Sin embargo, las tendencias de interiorismo evolucionan y, de cara a 2027, la decoración de las ventanas apuesta por alternativas que permiten aportar más personalidad, y calidez a cada estancia. Los tejidos naturales y los colores inspirados en la naturaleza están ganando protagonismo a pasos agigantados; desde las cortinas de lino hasta los estores de fibras vegetales, pasando por los paneles japoneses y los tejidos en tonos verdes o terracota, éstas son algunas de las opciones que merece la pena tener en cuenta.

La decoración de interiores apuesta por recuperar el contacto con la naturaleza y crear espacios que transmitan calma, calidez y personalidad. Los materiales naturales, como el lino, el algodón, el bambú y la madera, cobran cada vez mayor importancia frente a los acabados más fríos y uniformes. También ganan terreno los colores inspirados en el paisaje, desde los verdes oliva hasta los tonos arena, terracota y arcilla. Esta tendencia busca transformar cada estancia en un lugar acogedor.

Las alternativas a las cortinas blancas tradicionales

Frente al aspecto uniforme de las cortinas blancas, el lino en tonos naturales destaca por su versatilidad. Este tejido introduce una textura muy sutil que aporta profundidad sin restar luminosidad. El lino combina especialmente bien con los interiores de inspiración mediterránea donde predomina la madera, las fibras vegetales y los colores neutros. Los tonos arena, beige, piedra y crudo son especialmente interesantes, ya que suavizan el contraste con las paredes y ayudan a crear una atmósfera acogedora. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de elegir distintos grados de transparencia; el lino ligero permite que la luz se filtre con suavidad durante el día, mientras que un tejido más grueso ofrece mayor intimidad.

Por otro lado, los colores naturales también encontrarán su espacio en las ventanas en 2027. Entre las alternativas al blanco, el verde oliva permite conectar los espacios interiores con la naturaleza. Combinada con maderas claras, paredes en tonos crema y tejidos de fibras vegetales, creando ambientes tranquilos y visualmente equilibrados. En el salón, por ejemplo, pueden encajar como una pincelada de color frente a un sofá beige o gris claro. Para quienes prefieren evitar los colores demasiado oscuros., los verdes salvia y musgo ofrecen una apariencia más suave y resultan fáciles de integrar en habitaciones pequeñas.

Según los interioristas, no todas las alternativas a las cortinas blancas pasan por cambiar el color o el tejido. También es posible renovar por completo la forma de vestir las ventanas mediante soluciones como los paneles japoneses. Este sistema se compone de paneles textiles verticales que se desplazan lateralmente mediante un mecanismo de rieles. Son una opción muy interesante para grandes ventanales y espacios donde las cortinas tradicionales pueden resultar demasiado voluminosas. Los paneles se pueden confeccionar en tejidos translúcidos, opacos o de diferentes grados de transparencia.

Otra de las tendencias que conviene conocer de cara a 2027 consiste en combinar dos capas textiles en lugar de elegir una única cortina. La composición más habitual combina un visillo translúcido con unas cortinas laterales más gruesas. Durante el día, el tejido ligero permite suavizar la entrada de luz, mientras que la segunda capa puede mantenerse recogida para dejar las ventanas más despejadas. Al caer la noche, se puede cerrar la cortina gruesa para aumentar la privacidad. Una combinación interesante es utilizar un visillo en tono crudo y unas cortinas exteriores en beige tostado, arena o verde apagado.

Finalmente, los estores de madera, bambú y fibras vegetales aportan una textura diferente a la de los tejidos convencionales. Su acabado natural combina especialmente bien con muebles de madera, plantas de interior, alfombras de yute y accesorios artesanales. Los estores de bambú, por ejemplo, combinan muy bien con paredes en tonos beige, blancos rotos o arena. La clave está en encontrar un equilibrio entre funcionalidad y estética.

El regreso de los estampados

«Los estampados en cortinas pueden elevar el lenguaje visual de un espacio. Las telas lisas aportan sobriedad y armonía, pero los estampados permiten introducir ritmo, contraste y personalidad. Funcionan como un recurso decorativo que va más allá de lo funcional: pueden actuar como punto focal o reforzar el estilo general del espacio», explica la interiorista Raquel González en conversación con Arquitectura y Diseño.

Y continúa: «me atraen especialmente los motivos orgánicos (como los botánicos o florales estilizados) porque suavizan los espacios y los conectan con la naturaleza. También los patrones geométricos sutiles y las texturas gráficas que, sin ser demasiado protagonistas, aportan estructura visual. En exteriores, los diseños con inspiración étnica o tropical funcionan muy bien, siempre que se mantenga una coherencia cromática con el entorno. Son ideales para salones, comedores o dormitorios infantiles, donde se puede jugar más con el color y el patrón. También funcionan muy bien en espacios de paso como recibidores, donde una cortina estampada puede aportar personalidad sin saturar».