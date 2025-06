Comparan a España con Turquía y Grecia y provocan el caos entre los turistas: «Ya no quieren…»

España se prepara para afrontar un reto este verano que nos compara con Turquía y Grecia, provocando el caos entre los turistas. La realidad es que nos enfrentamos a un cambio que puede hacernos pensar en todo lo malo que tenemos por delante. Una situación del todo imposible de detener que irá aumentando por momentos. Vivimos unos días en los que tendremos que empezar a pensar en un giro radical que hasta el momento no habíamos tenido en consideración y que puede acabar marcando unos esperados días libres.

El problema en verano, y en especial en estos veranos que tenemos por delante, es sólo uno, que debemos empezar a visualizar y que puede acabar siendo lo que marque estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de elementos que hasta la fecha no teníamos en consideración y que pueden ser los que los turistas nos hagan ver más de cerca. No estamos tan lejos de una Turquía que quizás nos acabe sorprendiendo esta temporada, llevándose más turistas de lo que conseguirá el mercado español. Dependemos de ese dinero que llega desde fuera y que puede cambiarlo todo.

Los turistas ya no quieren venir a determinadas zonas de España

El sol y la playa que convierte a nuestro país en un lugar por el que muchas turistas se sienten atraídos quizás acabará siendo algo pasajero. Si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas jornadas que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta.

Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración una serie de novedades destacadas que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en mente. Por lo que, hasta la fecha, no sería posible, evitar ciertos detalles que serán los que nos acompañarán en estos momentos.

Lo que en su día se convirtió en un polo de atracción de miles de turistas, en esta temporada se ha acabado convirtiendo en algo muy distinto. En un destacado giro de guion que puede acabar siendo el que nos haga pensar en una importante situación que hasta la fecha no imaginaríamos.

Nos empiezan a pasar por delante Grecia o Turquía, en cuanto a atraer a esas personas que quieren sol y playa, pero con unas temperaturas que no se enfilen hasta límites insospechados.

España se compara con Turquía y Grecia

España no es sólo un horno, hay partes de nuestro país que no llegan a las altas temperaturas que azotan a medio mundo y que nos hacen perder tirada frente a otros puntos del continente en el que las cifras no son tan elevadas. La realidad es que hay partes de nuestro país que pueden salvarse de este aumento desmesurado de las cifras. Según los expertos de Vueling, España puede seguir siendo competitiva en algunas partes del país que acabarán marcando estos días de verano, atrayendo a un turista con las ideas claras.

Tal y como nos explican desde este blog: «¿Hay algo mejor que pasar la mañana a remojo, probablemente haciendo surf en una playa paradisíaca, seguir con una comida a base de productos frescos del mar y otras delicias (que no falten las anchoas) y, a continuación, con una caminata por algún paisaje verde y frondoso? Todo eso y más es Cantabria, que tiene en su capital, Santander, un lugar repleto de lugares tan interesantes para una visita cultural como el flamante Centro Botín. Visitar la Península de la Magdalena, acercarse a pueblecitos encantadores como Santillana de Mar, Potes o San Vicente de la Barquera, calzarse las botas de montaña para acceder a los Picos de Europa o adentrarse en el hermoso conjunto histórico de Comillas son algunos de los must de Cantabria, donde las distancias son accesibles y por la noche suele refrescar».

Además de Cantabria tenemos otro punto en el norte en el que será de lo más apetecible ir: «Da igual si volamos a Vigo, a Santiago o a A Coruña: la cantidad de cosas que podemos hacer en Galicia hará que las vacaciones se nos queden cortas. De la efervescencia de Vigo al misticismo de Santiago o el aura señorial de A Coruña, pasando por la belleza de las playas de la Costa da Morte, aún alejadas del turismo de masas; o las Rias Baixas, con su microclima mediterráneo y sus estupendos albariños; las Islas Cíes, la de Ons o –la outsider, y una de nuestras preferidas– la Illa de Arousa. De los senderos verdes y ondulados que recorren todo su interior a las tapas de pulpo, las empanadas, las raciones XXL, el camino de Santiago, las fiestas de los pueblos y mucho más. Empezar la ruta visitando, pongamos por caso, la Praia das Catedrais y acabar contemplando la puesta de sol en Finisterre (con una chaquetita puesta) simplemente no tiene precio».