Cómo lavar el edredón en casa sin estropear la lavadora: el truco fácil de las tintorerías que pocos conocen

Este truco fácil de las tintorerías que pocos conocen nos ayudará a lavar el edredón sin estropear la lavadora. Con el aumento de las temperaturas de estos días estamos ya pensando en eliminar este edredón que quizás nos empiece a molestar. Antes de hacerlo, lo dejamos limpio y preparado para el año que viene, algo que no necesariamente implica gastarse un dinero en la tintorería, sino que lo podemos hacer en casa fácilmente con la ayuda de algunos elementos esenciales.

Es hora de conocer un truco sencillo que puede acabar siendo el que nos dará algunos detalles esenciales. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar algunos cambios destacados en la manera de hacer las principales tareas de casa. Podremos descubrir una mezcla de buenas sensaciones que puede llegar con una limpieza profunda, esa limpieza de primavera que empieza con dejar un edredón que tenemos en casa en plena forma con pequeños detalles que acabarán siendo esenciales. Este truco que pocos conocen convertirá tu casa en una tintorería en un abrir y cerrar de ojos.

Este es el truco fácil de las tintorerías que pocos conocen

Pocos conocen una manera de hacer realidad esa limpieza que buscamos. Con las lavadoras convencionales debemos tener cuidado y conocerlas bien. Algo que no hacemos es leer bien las instrucciones antes de ponerla en marcha para poder sacarle el máximo partido.

Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle cuenta de una manera que quizás nos puede sorprender del todo. Es hora de apostar un poco mejor por lo que puede acabar siendo una dura realidad.

En estos días en los que quizás hasta el momento, no has tenido la tentación de empezar a limpiar bien la casa y hacerlo de la mejor manera posible. Con ciertos elementos que van de la mano y que pueden acabar marcando una correcta limpieza.

Existen trucos o formas de limpiar bien la lavadora que, sin duda alguna, deberemos conocer en especial si queremos que nuestra casa quede lo más limpia posible, empezando por una cama en la que pasamos más tiempo del que nos imaginaríamos si sumamos las horas de este invierno, tocar dejar el edredón lo más limpio posible.

Así podrás lavar el edredón en la lavadora sin estropearla

El miedo a poner el edredón en la lavadora y que se nos estropee es común. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a aplicar en casa, para perder el miedo, nos llega de mano de los especialistas.

Los expertos de la Casadelelectrodoméstico nos dan una serie de consejos básicos para conseguir un edredón limpio en casa en nuestra propia lavadora:

No utilices suavizante. Lo mencionábamos antes, pero ahora vamos a decirte por qué no es bueno lavar el edredón con suavizante. Este producto no actúa sobre la suciedad, sólo da sensación de suavidad a los tejidos, lo cual es innecesario en el caso de esta ropa de cama. Y, sin embargo, aceleran su deterioro. Por ello, es mejor que no los utilices.

Coloca el detergente en su justa medida. No te pases con el detergente si no quieres llevarte una mala experiencia por la aglomeración del relleno. ¿Cuánto tienes que echar entonces? Un tercio del detergente es suficiente para realizar una limpieza correcta, pero no excesiva.

Aplica un tratamiento para las manchas. Mira si tu edredón tiene manchas antes de ponerlo a lavar. Si es así, te interesará utilizar productos quitamanchas o hacer un lavado previo para asegurarte de quitarlas.

Evita la sobrecarga de la lavadora. Aunque te tiente aprovechar al máximo la capacidad de tu lavadora, no es recomendable. El tambor tiene que poseer espacio suficiente para que el detergente y el agua hagan su trabajo correctamente.

Lavado y secado de las prendas por separado. Es un error habitual, pero no mezcles la ropa de cama con tu vestimenta a la hora de secar o lavar tu edredón. Así evitarás que se adhieran posibles pelusas.

Evita un exceso de secado. Si vas a recurrir a secadoras para quitar la humedad de tu edredón, elige un ciclo de temperatura baja o media, de corta duración y, preferiblemente, antiarrugas. Si lo secaras al aire libre, evita la luz directa del sol, pues esto podría generar manchas amarillas.

No descuides la ropa de cama en la lavadora o secadora. Saca el edredón de la lavadora o de la secadora cuanto antes. Si descuidas este aspecto, tu ropa de cama quedará demasiado arrugada.

Comprueba que no hay pérdidas de relleno. Antes de lavar el edredón, revisa que éste no muestre ningún agujero por el que las plumas o el relleno puedan salir. Si fuera así, cóselo antes de limpiarlo.

Seca tu edredón al aire libre. Siempre que sea posible, seca el edredón al aire libre. Aunque hemos dicho que sí puedes meterlo en la secadora, ésta es la mejor forma de mantener su relleno en buen estado.