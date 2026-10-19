La cita más famosa de San Carlos Acutis: «Todos nacemos originales, pero muchos mueren como una fotocopia»

San Carlos Acutis es reconocido mundialmente como el primer santo de la generación milenial. Un joven apodado el «influencer de Dios» o el «ciberapóstol de la Eucaristía» y que falleció hace veinte años a sus tan solo quince años de edad. Acutis no sólo destaca por la curación de un niño que tenía problemas de páncreas en Brasil y su poderosa fe, sino que dejó frases llamativas que se han convertido en un símbolo para la historia.

Una de sus citas más famosas es: «Todos nacemos originales, pero muchos mueren como una fotocopia», convirtiéndose en uno de los mensajes más recordados del joven italiano. Con estas palabras anima a los adolescentes a ser ellos mismos, sin dejarse llevar por las modas, comparaciones o necesidad de parecerse a los demás.

El trasfondo del mensaje

Estas nueve palabras cobran más sentido aún en la actualidad. Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de numerosos adolescentes que están en continua estimulación al recibir imágenes y vídeos sobre cómo se tienen que vestir, comportar e incluso qué aspecto físico deberían tener. En este contexto, el mensaje de Acutis defiende no compararse y valorar aquello que nos hace diferentes de los demás.

Cuando habla de ser una «fotocopia», se refiere al peligro de abandonar la personalidad para intentar encajar. Para él, cada persona era única y debía descubrir sus capacidades en lugar de imitar a otros. Este pensamiento explica por qué su mensaje continúa circulando años después de su muerte.

¿Cómo era San Carlos Acutis?

Carlos Acutis nació en 1991 y desde pequeño mostró un gran interés por la informática y la tecnología. El joven llevaba una vida similar a la de cualquier adolescente, desarrollando una profunda fe hacia el catolicismo y utilizando sus conocimientos informáticos para difundir sus creencias.

En el año 2006 se confirmó su fallecimiento con tan solo 15 años debido a una leucemia. La fecha exacta de su canonización fue el 7 de septiembre de 2025, llevada a cabo por el Papa León XIV.

La frase en la actualidad

La historia de Carlos Acutis cogió fuerza al ser reconocido como santo por la Iglesia católica. De hecho, cada 12 de octubre se conmemora su figura y sus innumerables reflexiones se comparten a través de redes sociales. Por lo tanto, con esta frase habla sobre cuál es la parte fundamental de su legado, centrada en conservar nuestra identidad propia y no vivir intentando convertirnos en una copia de los demás.

El santo no rechazaba la tecnología; todo lo contrario, era aficionado a los ordenadores y comprendió pronto todas las ventajas que ofrecía Internet. Aunque defendía que estas herramientas debían utilizarse de manera responsable y sin permitir que controlen nuestras vidas.