El castillo más impresionante de España para una visita exprés en fin de semana

En un fin de semana, hay tiempo para visitar muchas cosas. si lo que más te apetece es hacer una visita turística con tu pareja, amigos o familiares te mostramos el castillo más impresionante de España. ¿Dónde se encuentra? ¿Hay que pagar entrada para verlo? Te contamos todos los detalles.

El castillo más impresionante de España

Este castillo se encuentra en el municipio malagueño de Benalmádena, y se trata de un castillo que fue construido hace relativamente poco, entre los años 1987 y 1994.

Hablamos del Castillo de Colomares, que mezcla diferentes estilos arquitectónicos: neobizantino, neorrománico, neogótico y neomudéjar. Es obra del arquitecto Esteban Martín y Martín para rendir homenaje a Cristóbal Colón por el Descubrimiento de América.

Lo más curioso de todo es que, a pesar de las avanzadas técnicas y tecnologías que existían a finales del siglo XX, el castillo fue construido del mismo modo que se levantaban este tipo de construcciones en la Edad Media.

¿Cuesta dinero visitar el castillo?

En la actualidad, el castillo es propiedad de un particular, así que únicamente se puede ver el exterior. Merece la pena dedicar tiempo a la visita porque hay muchos detalles que observar con detenimiento.

El monumento cuenta con varios elementos de la simbología de los Reyes Católicos, así como de las tres religiones que estaban presentes en España durante la Edad Media (cristianismo, islamismo y judaísmo). Lo más interesante de todo es una pagoda china, que simboliza la idea inicial que tenía Cristóbal Colón de poner rumbo al Lejano Oriente.

En su interior alberga una pequeña capilla dedicada a Santa Isabel de Hungría. Con apenas 1,96 metros cuadrados, es la iglesia más pequeña del mundo según el Libro Guinness de los Récords.

Las tarifas para visitas turísticas son muy económicas: 2,50 euros los adultos y 2 euros los niños y pensionistas. Tal y como hemos señalado, el monumento sólo se visita de forma exterior. El horario de invierno, de miércoles a domingo, es de 10:00 a 18:00 horas.

Todo lo que puedes ver en Benalmádena

Además de visitar el castillo más bello de España, la visita a Benalmádena es 100% recomendable. La Plaza de España es el corazón de la localidad, con una escultura de de bronce de una niña que ofrece agua en una concha como principal icono.

Los Jardines del Muro, diseñados por el artista de Lanzarote César Manrique, ofrecen unas vistas increíbles del mar Mediterráneo. La Estupa de la Iluminación es la estupa más grande de Occidente. Un monumento budista que alberga una tienda, una sala de meditación y una cafetería.

También es de especial interés conocer el Museo de Arte Precolombino de Benalmádena, donde se encuentran algunas de las piezas de la América Precolombina más importantes de España.