Casi nadie lo sabe pero éste es el motivo por el que las bragas tienen un lazo delante: no es un adorno

Este es el motivo por el que las bragas tienen un lazo delante

Los expertos de Modaintimashop nos sumergen en las profundidades de la historia de las bragas con lazo: «Había surgido en París una insólita ley, alrededor del año 1800, que obligaba a las prostitutas a utilizar bragas, seguramente por cuestiones de higiene.

Si el lazo decorativo está en la ropa interior de las mujeres, es porque las bragas no siempre han sido parafernalia femenina. Bajo sus enaguas, las mujeres, sobre todo las de buena conducta, iban con el trasero al aire. Los hombres llevaban las bragas, pero era una prenda y no ropa interior y, puesto que eran visibles, tenían que ser bonitos. Por eso se abotonaban, señala Denis Bruna, conservador en el Departamento de Moda del Museo de Artes Decorativas en su libro “En el siglo XVII, las bragas de los hombres llevaban botones”. Desde el siglo XIX, las “bragas de lencería” se hicieron populares, afirma la historiadora de moda Catherine Örmen. Con la llegada de la crinolina, en la década del año 1850, el uso de estos “tubos del recato” se hizo común, ya que estas prendas anchas se levantaban fácilmente. El lazo no se concibe entonces para adornar la ropa interior. Los primeros lazos de las bragas femeninas tenían una función utilitaria, explica Denis Bruna: “Cuando aparecieron las primeras bragas, puesto que el elástico aún no existía, se ponían un cordel o un cordón” Las mujeres tuvieron que esperar hasta la época del can-can para que se empezasen a diseñar prendar íntimas acordes a sus necesidades. “La historia de la ropa interior femenina está ligada a las bailarinas de can-can”. Por aquel entonces, la ropa interior no era más que una forma de abrigarse y evitar infecciones. Las bailarinas también estaban obligadas para no enseñar más de la cuenta a sus espectadores, una norma a la que también se acogieron mujeres de más alta clase: “Estas damas llevaban las faldas con las enaguas muy abiertas y sus partes íntimas estaban muy expuestas, por lo que empezaron a utilizar bragas para protegerse del frío”. Los actuales lazos planos de las bragas son una reminiscencia de estas primeras bragas, que tenían que usarse para proteger el pudor de las mujeres. Pero esto también explica por qué siguen allí hoy cuando su primer uso desapareció hace tiempo. Los lazos formaban parte del legado de la lazada bajo las prendas exteriores femeninas. “El lazo aparece en corpiños con ballenas, el antepasado del corsé, en los siglos XVII y XVIII», continúa Denis Bruna, antes de que se inventaran las bragas femeninas». Las cintas y los lazos servían para ajustar el corpiño al pecho, al escote y a los hombros”. Existían lazos decorativos en el siglo XVIII, que recordaban a uno de los lazos utilitarios, como el que se encuentra en la parte delantera de las prendas interiores rígidas con ballenas, a pesar de que se ataban en la espalda. «Se utilizaba para embellecer el objeto. Porque, decir que la ropa interior solo se hacía para la persona que la llevaba no es muy exacto. La ropa interior a menudo tenía un aspecto decorativo porque también se usaba para mostrarse a la pareja»: